Trump uderza w Hiszpanię. Oto reakcja Komisji Europejskiej

– Komisja zapewni pełną ochronę interesów Unii Europejskiej. Jesteśmy w pełni solidarni ze wszystkimi państwami członkowskimi i wszystkimi ich obywatelami, a w ramach naszej wspólnej polityki handlowej jesteśmy gotowi zareagować w razie potrzeby w celu ochrony interesów UE. Będziemy nadal opowiadać się za stabilnymi, przewidywalnymi i wzajemnie korzystnymi transatlantyckimi stosunkami handlowymi, z korzyścią dla wszystkich – przekazał PAP rzecznik KE Olof Gill.

Jak zaznaczył, Bruksela oczekuje od USA, że te wywiążą się ze swoich obowiązków związanych z umową handlową między Ameryką a UE.

Zemsta Trumpa na Hiszpanii. Ogłosił decyzję

Donald Trump zapowiedział zerwanie handlu z Hiszpania po tym, jak jego kraj nie wyraził zgody na skorzystanie przez Amerykanów ze wspólnych baz.

O swojej decyzji amerykański przywódca poinformował podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Białym Domu. – Powiedziałem Scottowi (sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi – red.), by zerwał z nimi wszelkie kontakty (handlowe) – oświadczył. Trump wypomniał władzom Hiszpanii, że te nie zwiększyły wydatków na obronność. – A teraz Hiszpania powiedziała, że nie możemy wykorzystywać ich baz – wskazał, podkreślając, iż Hiszpania nie jest przyjazna wobec USA. – Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy. Poza wspaniałymi ludźmi. Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz – podsumował.

Decyzja Donalda Trumpa wobec Hiszpanii to reakcja na decyzję władz w Madrycie wobec ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Przypomnijmy, iż hiszpański minister spraw zagranicznych Jose Manuel Albares powiedział, że jego kraj nie pozwoli, aby jej bazy wojskowe, wspólne ze Stanami Zjednoczonymi, ale znajdujące się pod hiszpańską jurysdykcją, były wykorzystywane do ataków na Iran, które Hiszpania potępia.

– Hiszpańskie bazy nie będą wykorzystywane w tej operacji ani w żadnym celu, który nie jest objęty porozumieniem z USA lub niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych – oświadczył Albares w rozmowie z hiszpańską stacją Telecinco.

