"Apelujemy o wstrzymanie prac". Organizacje prozwierzęce przeciwko KROPiK

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuuje prace nad projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Chodzi o państwowy system gromadzenia danych umożliwiających identyfikację psów i kotów oraz ich właścicieli. To inicjatywa wiceministra rolnictwa Jacka Czerniaka z Lewicy, który pierwsze próby wdrożenia tego pomysłu podjął już w 2024 roku.

Omawiany program, zgodnie z przewidywaniami, jeszcze jesienią miał zostać przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Wówczas opór społeczny, zarówno ze strony obywateli, jak i organizacji pozarządowych, pokrzyżował te plany. Okazuje się jednak, że przedstawiciele resortu nie dali za wygraną i z początkiem 2026 roku przystąpili do kontrofensywy.

List otwarty do premiera

Przeciwko wprowadzeniu systemu KROPiK protestują organizacje zajmujące się na co dzień dobrostanem zwierząt. Do premiera Donalda Tuska trafił list otwarty podpisany przez 42 podmioty z tego sektora, w którym sygnatariusze sprzeciwiają się dalszemu procedowaniu nowych przepisów.

Jego autorzy wskazują, że choć nie są przeciwni wprowadzeniu systemu rejestrującego zwierzęta, to, ich zdaniem, ustawa zawiera szereg błędów. Wskazują tutaj m.in. na utrudnione odnajdywanie właściciela zagubionego zwierzęcia czy podwójne koszty dla opiekunów i organizacji.

Kolejnymi wadami projektu ma być także brak integracji z już istniejącymi bazami, a także ograniczony dostęp do usług. Autorzy listu uważają także, że wejście w życie nowych przepisów będzie oznaczało wzrost liczby porzuconych psów i kotów.

Aktywiści zarzucają także ustawie, że utrudnia ona pracę NGO-sów w terenie oraz nie przewiduje realnej współpracy ze służbami.

"Apelujemy do Pana Premiera o wstrzymanie prac nad ustawą w obecnym kształcie i podjęcie szerokich konsultacji społecznych, z udziałem organizacji pozarządowych, lekarzy weterynarii oraz przedstawicieli gmin. Chcemy rejestru, który faktycznie pomoże zwierzętom wracać do domów, a nie pogłębienia problemów organizacyjnych i finansowych. Rozwiązania muszą być proste, tanie i realnie dostępne – tylko wtedy KROPiK będzie narzędziem walki z bezdomnością, a nie kolejnym obciążeniem dla obywateli i organizacji" – konkludują sygnatariusze listu.

