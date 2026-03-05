"Podamy jego adres naszym siłom zbrojnym". Szokujące słowa Zełenskiego do Orbana

Spór wokół wstrzymania dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń" zaostrza się. Premier Węgier Viktor Orban poinformował w poniedziałek, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg „Przyjaźń” transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Szokujące słowa Zełenskiego

W trakcie briefingu po spotkaniu roboczym z udziałem premier Ukrainy Julii Swirydenko i członków Gabinetu Ministrów, prezydent Zełenski pozwolił sobie na szokującą wypowiedź. Ukraiński przywódca wyraził nadzieję, że premier Węgier Viktor Orbán nie będzie blokował zatwierdzenia unijnej pożyczki w wysokości 90 miliardów dla Kijowa. Jeśli jednak Budapeszt zdecydowałby się postawić weto, wtedy szef węgierskiego rządu powinien zacząć obawiać się o swoje życie.

– Mamy nadzieję, że jedna osoba w Unii Europejskiej nie zablokuje 90 miliardów, a ukraińscy żołnierze będą mieli broń. W przeciwnym razie przekażemy adres tej osoby naszym Siłom Zbrojnym, naszym ludziom – niech do niego zadzwonią i porozumieją się z nim w swoim języku – stwierdził prezydent Ukrainy.

Orban odpowiada

Premier Węgier odpowiedział na słowa Zełenskiego równie ostro. Orban stwierdził wprost, że jeśli dostawy ropy do jego kraju nie zostaną przywrócone, Węgry użyją siły.

"Jeśli Ukraina nie wznowi tranzytu ropy, Węgry użyją siły, aby odblokować "Przyjaźń". Nie będzie żadnych porozumień, żadnych kompromisów. Złamiemy blokadę naftową Ukrainy siłą. Ropa węgierska wkrótce znów będzie płynąć rurociągiem" – napisał na swoim koncie na platformie X.

Przypomnijmy, że podczas konferencji prasowej w poniedziałek Wołodymyr Zełenski powiedział, że podkreślił w rozmowie z premierem Słowacji Robertem Ficą, iż tranzyt rosyjskiej ropy oznacza, że Rosja zarabia pieniądze i może nadal finansować wojnę, więc Ukraina z pewnością nie może szczerze chcieć wznowienia takiego tranzytu.

