"Pisowcy pełzający przed Amerykanami". Były poseł ostrzega: Polska może być kolejna

Swoje ostrzeżenie pod adresem Prawa i Sprawiedliwości Robert Winnicki opublikował w środę na swoim profilu w mediach społecznościowych. Dotyczy ono postawy partii Jarosława Kaczyńskiego wobec Stanów Zjednoczonych, która w ocenie byłego posła, jest zbyt uległa.

Winnicki ostrzega PiS: Powinni wreszcie to ogarnąć

"W najlepiej pojętym interesie własnym w PiSie powinni wreszcie ogarnąć, że wizerunek klęczących przed Niemcami platfusów szybko blednie w oczach sporej części prawicowej opinii publicznej na tle pełzających przed Amerykanami pisowców" – napisał na platformie X Winnicki.

Jak podkreślił, "nie da rady być partią narodowej dumy, patriotyzmu i niepodległości przy postawie wiecznie zgiętego w pół dziada proszalnego, bogobojnie zapatrzonego w Biały Dom". Zdaniem byłego polityka Konfederacji, jeśli do partii Kaczyńskiego to nie dotrze, to w 2027 roku "będą szturmowali 20 proc. od spodu".

"Trump już przegrał kanadyjskim konserwatystom 'pewne' wybory. Polska może być kolejna na liście" – podsumował.

USA przeciwko broni jądrowej dla Polski

Wpis Roberta Winnickiego to nawiązanie do stanowiska Stanów Zjednoczonych wobec rozwijania przez Polskę zdolności atomowych. – Myślę, że próbowalibyśmy ich od tego odwieść. Co najmniej stanowczo byśmy się temu sprzeciwiali – powiedział wiceszef Pentagonu Elbridge Colby, odpowiadając na pytanie o ewentualne plany rozwoju własnej broni nuklearnej przez europejskich sojuszników USA. Dodał przy tym wprost: "Bylibyśmy przeciwni takiej ewentualności".

Colby podkreślił, że Stany Zjednoczone popierają większy udział europejskich państw w systemie odstraszania nuklearnego, ale w ramach NATO. – Z punktu widzenia ministerstwa obrony jest jak najbardziej stosowne i rozsądne, aby europejski wkład w odstraszanie nuklearne NATO był większy – powiedział.

Dodał, że niezależne siły nuklearne Wielkiej Brytanii i Francji już dziś wzmacniają odstraszanie całego Sojuszu. Zaznaczył też, że w NATO trwają rozmowy o tym, jak w przyszłości ma wyglądać architektura nuklearnego odstraszania. – Wiem, że Wielka Brytania podjęła decyzję o większym zaangażowaniu w odstraszanie nuklearne NATO. Myślę, że istnieje też inny potencjał – stwierdził.

