Zdumiewające słowa Tuska o SAFE. "W jakim trybie?"

Premier Donald Tusk opublikował w czwartek krótkie nagranie na temat programu SAFE, w którym zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego z trzema pilnymi postulatami. Polityk przekonywał, że należy jak najszybciej podpisać ustawę techniczną wdrażającą SAFE. Wówczas rząd zaciągnie kredyt z Unii Europejskiej. Prezydencka propozycja finansowania polskiego SAFE zero procent z NBP to zdaniem premiera "kombinacje".

Tusk: Fabryki już pracują pod program SAFE

Ze słów szefa rządu wynika, że choć rząd nie zaciągnął jeszcze zobowiązania i nie wiadomo, czy będzie mógł to zrobić, już przedsiębiorstwa już mają pracować pod unijny SAFE. – Te fabryki już pracują pod ten program. Ludzie już projektują i produkują to, co będzie finansowane z projektu SAFE. Te pieniądze są na stole. My do maja możemy zaprojektować wydanie prawie 200 miliardów złotych właśnie z tego projektu – powiedział lider Koalicji Obywatelskiej.

"Wg pana premiera «ludzie» i «fabryki» pracują i projektują już w ramach zadań z listy SAFE. W jakim trybie, skoro umowy nie są podpisane? A lista jest utajniona?" – zapytał dziennikarz Piotr Gursztyn.

"Jedyny znany beneficjent, czy Polska Amunicja, nie może pracować w trybie «bo nie ma czasu», gdyż w najlepszym razie buduje swoje zakłady. I w tym przypadku jest też pytanie, czy Polska Amunicja przeszła certyfikację" – dodał.

Możliwe weto prezydenta. Wtedy rząd nie zaciągnie pożyczek z UE

Tymczasem prezydent, którego podpis jest niezbędny, kilka razy komunikował, że sprawa kredytu zdecydowanie nie jest przesądzona. Nawet tego samego dnia prezydent jasno wyraził, że weto wobec unijnego SAFE jest wysoce prawdopodobne. Na konferencji prasowej Karol Nawrocki argumentował, że Polskę stać na sfinansowanie polskiego SAFE zero procent bez pożyczki unijnej i zaznaczył, że nie ulegnie presji premiera.

– Jeśli chodzi o czas i o podpisanie, ja mam ustawowy, konstytucyjny czas na podpisanie bądź niepodpisanie prawa zaproponowanego przez większość parlamentarną i nikt nie będzie nakładał na prezydenta Polski presji, kiedy ma to podpisać, albo kiedy ma nie podpisać – przypomniał Nawrocki

Nie trzeba unijnego kredytu, NBP może sfinansować

Prezydent zaproponował w środę alternatywną koncepcję dofinansowania bezpieczeństwa państwa wobec objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE. Środki zamiast z unijnych pożyczek miałyby pochodzić m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego.

Jak poinformował prezydent podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem NBP, projekt miałby przyjąć formę polskiego "SAFE zero procent". Politycy KO od wczoraj są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, starają się przekonywać do poparcia unijnej wersji SAFE.

Czytaj też:

Polski SAFE zamiast unijnego? Szczerba grzmi: Szykują zdradęCzytaj też:

"Agresywne kretynizmy". Sikorski uderza w Jakiego za krytykę SAFE