Oto nowy sondaż. PiS w coraz większych opałach

Według najnowszego sondażu pracownik Opinia24, największym poparciem wśród Polaków cieszy się partia Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska zwiększyła swój wynik w porównaniu z poprzednim badaniem. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość coraz mniej traci dystans do lidera. Trzecie miejsce niezmiennie zajmuje Konfederacja.

Wyniki najnowszego sondażu

Na Koalicję Obywatelską chce w tej chwili głosować 34,2 proc. Polaków. To więcej o 2,2 pkt. proc. niż w poprzednim badaniu Opinia24. Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło 22 proc. wskazań. To spadek o 2,5 pkt. proc. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 14,5 proc. i wzrostem poparcia o 1,9 pkt. proc.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce obecnie głosować 7,2 proc. Polaków (spadek o 0,5 pkt. proc.) oraz Lewica, którą popiera 6,1 proc. respondentów (spadek o 0,2 pkt. proc.).

Poniżej progu wyborczego znalazły się Partia Razem (4,1 proc.), PSL (3 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). Na inną partię chce głosować 0,6 proc. ankietowanych. 6,8 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

twitter

Sondaż pracowni Opinia24 z 2- 4 marca 2026 r., próba reprezentatywna 1001 dorosłych Polaków, metoda mieszana (CATI, CAWI).

Spadek poparcia PiS

W ostatnich tygodniach Prawo i Sprawiedliwość notuje coraz słabsze wyniki sondażowe. Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że na partię Donalda Tuska zagłosowałoby 30,1 proc. badanych. To minimalny spadek (o 1,3 pkt proc.) w porównaniu z badaniem tej samej pracowni z zeszłego miesiąca.

Na PiS głos oddałoby 22,1 proc. respondentów (spadek o 1,2 pkt proc.). Zamiar zagłosowania na Konfederację wyraziło 13,8 proc. ankietowanych (wzrost o 1,2 pkt proc.), zaś na partię Grzegorza Brauna, czyli Konfederację Korony Polskiej – 9,2 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).

Czytaj też:

"Nie możemy na to pozwolić". Stanowcze słowa CzarnkaCzytaj też:

Nawrocki czy Tusk lepiej dba o interesy kraju? Zaskakujące wyniki sondażu