Carlson bezlitosny dla Trumpa. "To jest absolutnie obrzydliwe"

W rozmowie z ABC News dziennikarz nie krył rozczarowania działaniami amerykańskich władz. – To zmieni wszystko w sposób dogłębny – ocenia.

Carlson podkreśla, że Izrael chce zaszkodzić Iranowi, Katarowi, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnowi, Omanowi i Kuwejtowi. – I udało mu się – dodał.

Dziennikarz wskazał, że Izrael celowo dążył do kryzysu w Zatoce Perskiej, a także stwierdził, że władze Kataru i Arabii Saudyjskiej aresztowały agentów Mossadu planujących zamachy bombowe.

"The New York Times" opisywał niedawno, że Carlson w ostatnim miesiącu trzykrotnie spotykał się z Trumpem w Gabinecie Owalnym, aby odwieść go od ataku na Iran.

Warto dodać, że z relacji amerykańskich mediów wynika, że również otoczenie Trumpa zaczęło się obawiać konsekwencji wojny i wpływu, jaki będzie miała na najbliższe "półówkowe" wybory.

Trump krytykowany przez amerykańską prawicę

Carlson to nie jedyny przedstawiciel szeroko pojętej amerykańskiej prawicy, który krytykuje Donalda Trumpa. Była kongresmenka Marjorie Taylor Greene ostro krytykuje amerykańskie władze, stwierdzając, że miały one zlecić sondaż z pytaniem o to ile ofiar na wojnie Amerykanie są w stanie zaakceptować. "Głosowaliśmy za America First i ZERO wojen” – napisała na X.

"Powiedzieliśmy: »Koniec z wojnami zagranicznymi, koniec ze zmianami reżimów!«”... Trump, Vance, w zasadzie cała administracja prowadziła kampanię w tej sprawie i obiecała postawić Amerykę na pierwszym miejscu oraz uczynić Amerykę znów wielką (MAGA)" – dodała.

Również kongresman Thomas Massie stwierdził, że atak jest sprzeczny z zasadą "America First".

USA nie mają wystarczających zapasów broni?

Amerykański prezydent skrytykował swojego poprzednika Joe Bidena za przekazywanie Ukrainie zaawansowanej broni i amunicji, twierdząc, że pomoc ta była warta "setki miliardów dolarów" i nie została uzupełniona.

"Śpiący Joe Biden poświęcił cały swój czas i pieniądze naszego kraju, oddając wszystko F.T. Barnumowi (Zełenskiemu!) z Ukrainy – setki miliardów dolarów – i chociaż rozdał tyle niezwykle drogiej broni (ZA DARMO!), nie zadał sobie trudu, żeby ją zastąpić" – napisał Trump.

Amerykańscy dowódcy wojskowi wyrażali niedawno obawy o kurczące się zapasy niektórych kluczowych systemów obronnych i rakietowych, co stoi w pewnej sprzeczności z optymistycznymi deklaracjami prezydenta USA.

