Pierwsze takie głosowanie. Senat USA zdecydował ws. wojny z Iranem

W środowym głosowaniu Kongres USA odrzucił rezolucję wzywającą prezydenta Donalda Trumpa do zakończenia działań zbrojnych przeciwko Iranowi.

Wojna z Iranem. Senat USA zdecydował ws. rezolucji

Przeciwko dokumentowi autorstwa demokraty Tima Kaine'a opowiedziało się 53 republikanów oraz jeden senator z Partii Demokratycznej John Fetterman. Poparł go tylko jeden republikanin – Rand Paul.

W odrzuconej rezolucji nakazano Stanom Zjednoczonym wycofanie swoich sił zbrojnych z działań wojennych na terenie Iranu lub przeciwko Iranowi. "[…] chyba że zostanie to wyraźnie upoważnione w formie wypowiedzenia wojny lub konkretnego upoważnienia do użycia siły militarnej" – wskazano.

To pierwsze takie głosowanie Kongresu USA ws. wojny z Iranem. Nad podobną rezolucją już dziś głosować będzie Izba Reprezentantów. W tym przypadku skutek będzie prawdopodobnie podobny.

"Nielegalna wojna z wyboru" Trumpa

Stosunek większości demokratów do decyzji Donalda Trumpa o ataku na Iran jest krytyczny. Określają oni ten atak jako "nielegalną wojnę z wyboru" prezydenta. Zwracają przy tym uwagę, że może ona wiązać się z długotrwałym zaangażowaniem i możliwym wysłaniem wojsk lądowych do Iranu.

Odnosząc się do krytyki płynącej z Partii Demokratycznej republikanie wskazują, iż na podstawie rezolucji o uprawnieniach wojennych z 1973 roku administracja ma obowiązek jedynie poinformować Kongres o użyciu siły w ciągu 48 godzin. Wskazują ponadto, że bez zgody Kongresu nie można jedynie prowadzić wal dłuższych niż 60 dni.

W sobotni poranek siły zbrojne USA i Izraela rozpoczęły skoordynowany atak na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze. Już pierwszego dnia wojny zabity został najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei.

Czytaj też:

Pentagon ostrzega Europę: Są gotowi uderzyć4Czytaj też:

Izrael grozi śmiercią kolejnemu przywódcy. "Będzie celem eliminacji"Czytaj też:

Telefon, który "uruchomił wojnę". Kulisy decyzji o ataku na Iran