Koniec wojny? "Wywiad Iranu skontaktował się z CIA"

"NYT" poinformował w środę (4 marca), że przedstawiciele irańskiego wywiadu skontaktowali się z CIA za pośrednictwem agencji wywiadowczej innego kraju z ofertą omówienia warunków zakończenia konfliktu, który trwa od pięciu dni.

Strona irańska miała przekazać Waszyngtonowi sygnał gotowości do negocjacji, choć amerykańscy urzędnicy pozostają sceptyczni wobec realnych intencji Teheranu – przekazały gazecie źródła, które zastrzegły sobie anonimowość.

Iran chce negocjować koniec wojny?

Informacja "New York Timesa" w sprawie możliwego zakończenia wojny poprawiła nastroje rynkowe.

Według analityków XTB, inwestorzy postrzegają te doniesienia jako potencjalny sygnał deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, mimo że na tym etapie pozostaje ona niepewna. "Ceny ropy naftowej ograniczyły wcześniejsze zwyżki, a notowania gazu w Europie wyraźnie spadły" – czytamy w komentarzu.

Cieśnina Ormuz zablokowana

Po ataku USA i Izraela na Iran, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił blokadę kontrolowanej przez Teheran Cieśniny Ormuz i ostrzegł, że "spali" wszystkie tankowce próbujące przepłynąć tym jedynym morskim szlakiem z krajów Zatoki Perskiej.

Ponieważ przez Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą i gazem, w tym cały eksport LNG z Kataru, ceny surowców wystrzeliły.

Trump reaguje na wzrost cen ropy

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował we wtorek (3 marca) o możliwości eskorty tankowców przez Marynarkę Wojenną USA. Zapowiedział też udostępnienie amerykańskiego ubezpieczenia wszystkim przewoźnikom działającym w Cieśninie Ormuz.

"Bez względu na wszystko USA zapewnią SWOBODNY PRZEPŁYW ENERGII na ŚWIECIE. GOSPODARCZA i MILITARNA POTĘGA USA jest NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE. Więcej działań wkrótce" – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim. Ze względu na transportowane tamtędy surowce cieśnina ma ogromne znaczenie strategiczne.

Czytaj też:

Szok na rynku energii. Włochy mogą uruchomić elektrownie węgloweCzytaj też:

Rynek energii w szoku. Gospodarka Europy wytrzyma miesiąc?