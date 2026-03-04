Nowy program nauczania religii w przedszkolach i szkołach

Zatwierdzenie nowego "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach" oraz omówienie trudnej sytuacji nauczycieli religii po zmianach wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – to niektóre punkty spotkania Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się we wtorek (3 marca) w Warszawie.

Jest nowy program nauczania religii

Publikujemy pełny tekst komunikatu Komisji Wychowania Katolickiego KEP:

W dniu 3 marca 2026 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczył bp Wojciech Osial. W spotkaniu wzięli udział członkowie oraz konsultorzy Komisji, reprezentujący różne ośrodki akademickie i diecezjalne z całego kraju.

Komisja rozpatrzyła aktualną sytuację nauczycieli religii, zwracając szczególną uwagę na głosy dobiegające z różnych środowisk zatroskanych o dobro lekcji religii. Członkowie Komisji postrzegają z głębokim niepokojem bardzo trudną sytuację nauczycieli religii. Znaleźli się oni w ostatnich miesiącach w niestabilnym położeniu zawodowym, spowodowanym szkodliwymi i łamiącymi prawo zmianami wprowadzanymi przez MEN. Należy pamiętać, że nauczyciele religii od lat tworzą fundament wychowania młodego pokolenia, przekazując wraz z treściami religijnymi jakże potrzebne wartości i zasady wychowawcze. Ich codzienna służba wobec dzieci i młodzieży jest bezcenna. Tym bardziej bolesny jest fakt, że przedmiot, którego uczą z dużym poświęceniem, jest marginalizowany i niesprawiedliwie traktowany. Lekcja religii została zredukowana do jednej godziny tygodniowo, jest umieszczana w planie lekcji na pierwszych i ostatnich godzinach oraz ocena z niej nie liczy się do średniej. Komisja zapewnia, że będzie nadal podejmować wszelkie możliwe działania, aby bronić praw nauczycieli religii, wspierać ich oraz zabiegać o takie rozwiązania, które zagwarantują szacunek dla ich pracy.

Ważnym punktem spotkania było zatwierdzenie nowego "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach". Został on opracowany zgodnie z obowiązującą "Podstawą programową nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce" z 2025 roku. Jego głównym celem jest przekazanie rzetelnej i systematycznej wiedzy na temat religii rzymskokatolickiej i chrześcijaństwa oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do ich rozumienia, interpretacji i odnoszenia do współczesnych wyzwań.

Przyjęto uchwałę, że programy nauczania i podręczniki zgodne z nową "Podstawą programową nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce" będą obowiązywać: od dnia 1 września 2027 roku w grupach przedszkolnych, klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia); od dnia 1 września 2028 roku w klasach II, V i VIII szkoły podstawowej oraz w klasach II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia); od dnia 1 września 2029 roku w klasach III szkoły podstawowej, w klasach III szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia); od dnia 1 września 2030 roku w klasach IV szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum), w klasie V technikum oraz w szkole branżowej II stopnia.

Po raz kolejny w rozmowach podjęto temat katechezy parafialnej, przypominając, że w żaden sposób nie oznacza ona rezygnacji z lekcji religii w szkole. Katecheza parafialna powinna mieć charakter posługi realizowanej w duchu katechumenalnym, opierać się na doświadczeniu wiary, modlitwy i wspólnoty oraz prowadzić do realizacji postaw ewangelicznych.

Z niepokojem przyjęto pojawiające się informacje zapowiadające wprowadzenie obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach. Komisja przypomina o prawie rodziców do wolnej decyzji w wyborze tego przedmiotu w tak wrażliwej materii dla rozwoju ich dzieci.

