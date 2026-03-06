Morawiecki wywołał burzę w PiS. Teraz zabrał głos

W najbliższy piątek o godz. 10:30 odbędzie się konferencja, na której Mateusz Morawiecki zaprezentuje raport "Powered by Poland". Były premier podkreślił, że jest to jego strategia "budowy silnej, polskiej gospodarki".

Kolejna inicjatywa Morawieckiego nie spodobała się centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Taką informację podaje Wirtualna Polska, która powołuje się na swoich rozmówców z partii Kaczyńskiego. Szczególne zastrzeżenia ma budzić właśnie data wydarzenia, a więc dzień przed konwencją PiS. Serwis zwraca uwagę, że nawet uznawany za bezstronnego we frakcyjnym sporze Przemysław Czarnek uznał w porannej rozmowie na antenie Radia ZET inicjatywę Morawieckiego za dziwną i niepotrzebnie wprowadzającą zamieszanie. Tak, jak wskazują rozmówcy WP, jasny sygnał niezgody wobec działań byłego premiera.

Z tego właśnie względu Morawieckiego postanowił wezwać do siebie prezes Jarosław Kaczyński.

Morawiecki odpowiada na zarzuty

Ta kwestia pojawiła się podczas spotkania Morawieckiego z wyborcami w Jeleniej Górze. Były premier stwierdził, że raport, który wywołał takie kontrowersje w PiS, jest jego "własną strategię budowy silnej polskiej gospodarki".

Morawiecki zapewnia, że raport nie jest wymierzony w partię, ale wprost przeciwnie – współgra z jej przekazem.

– Jutrzejsza konferencja gospodarcza [wystąpienie miało miejsce w czwartek – red.] nie tylko nie jest w kontrze do programu PiS, ale jest doskonałym uzupełnieniem do niego. Doszukiwanie się tu jakiejkolwiek kolizji jest absurdalne – zapewnił. Poseł zaprzeczył, aby w partii ktokolwiek wywierał na nim presję w celu odwołania konferencji.

– Z prezesem Kaczyńskim rozmawiamy bardzo często o rozwoju, problemach kraju czy bezpieczeństwie, to jest temat numer jeden – stwierdził pytany, czy wie, kto zostanie kandydatem PiS na premiera. Morawiecki dodał, że wybór kandydata to kwestia wewnątrzpartyjna.

Konferencja Morawieckiego. Czego dotyczy?

Wydarzenie odbędzie się w Central Point przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie i oprócz wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości wezmą w nim udział posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak, poseł PiS Marcin Horała, prezes Stowarzyszenia "TAK dla CPK" Maciej Wilk oraz przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia "TAK dla CPK" Adam Czarnecki. Co ciekawe, konferencja odbędzie się na dzień przed wydarzeniem PiS, podczas którego zaprezentowany ma zostać kandydat tej partii na premiera.

