Ukraina uniemożliwia tranzyt ropy na Węgry. Kolejny ruch Orbana
Ukraina uniemożliwia tranzyt ropy na Węgry. Kolejny ruch Orbana

Rurociąg, zdjęcie ilustracyjne
Rurociąg, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
Węgry ograniczą tranzyt towarów przez Węgry na Ukrainę dopóki Kijów nie umożliwi przesyły ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń.

Węgry wstrzymają tranzytowe przesyłki przez swoje terytorium, które są ważne dla Ukrainy, tak długo, jak Ukraina będzie uniemożliwiać przesył ropy rosyjskiej przez rurociąg Przyjaźń – przekazał w piątek premier Węgier Viktor Orban za pośrednictwem państwowego radia.

Ograniczenie tranzytu towarów

Orban powiedział, że władze ukraińskie o szantażują Węgry i zaznaczył, że Budapeszt wykorzysta wszystkie dostępne środki, dopóki Ukraina nie wznowi dostaw ropy. – Wstrzymaliśmy eksport oleju napędowego na Ukrainę, nadal utrzymujemy eksport energii elektrycznej i wstrzymamy tranzyt ważnych dla Ukrainy przesyłów ropy naftowej przez Węgry dopóki nie uzyskamy zgody Ukrainy na dostawy – powiedział lider Fideszu.

Wcześniej Węgry nie poparły 20. pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Rząd w Budapeszcie poinformował także, że Węgry będą blokować 90-miliardową "pożyczkę" Unii Europejskiej dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry.

Orban: Nie będziemy płacić za cudzą wojnę

Orban przypomniał wielokrotnie wyrażane stanowisko, że Kijów jest bardzo niechętny suwerennej węgierskiej władzy. – Nie mają innego wyjścia, więc stosują groźby. Będą mogli realizować swoje żądania, jeśli na Węgrzech powstanie proukraiński rząd – powiedział Orban. – Nie spełnimy wezwania do odejścia od rosyjskich zasobów energetycznych, nie będziemy płacić za cudzą wojnę i nie pozwolimy Ukrainie przystąpić do Unii Europejskiej – powiedział węgierski premier.

Węgry: Ukraina uniemożliwia tranzyt ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń

Przypomnijmy, że rząd w Kijowie wstrzymał tranzyt ropy naftowej na Węgry, twierdząc, że został on uszkodzony przez wojska rosyjskie i wymaga naprawy. Tymczasem premier Viktor Orban poinformował w poniedziałek, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg "Przyjaźń" transportujący na Węgry i Słowację ropę z Federacji Rosyjskiej przez Ukrainę – wbrew twierdzeniem władz Ukrainy – jest sprawny, a mimo to Kijów blokuje dostawy surowca do tych państw.

Źródło: PAP / DoRzeczy.pl / Hungary Today / X
