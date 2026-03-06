Pilne spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Ujawniono datę

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował, że „w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaprosił dziś premiera Donalda Tuska, wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego na spotkanie z panem prezydentem, które odbędzie się we wtorek 10 marca 2026 roku o godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim”.

„Termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu tak, aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu” – podkreślił Zbigniew Bogucki.

Nawrocki i Glapiński proponują polski SAFE 0 proc.

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę „polski SAFE 0 proc”. Ma być to alternatywa dla unijnego programu pożyczek SAFE na obronność. Prezydent zapowiedział, że jeszcze w środę wyśle do premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza zaproszenie na spotkanie. – W razie potrzeby wyjdę z inicjatywą ustawodawczą – zapowiedział prezydent Karol Nawrocki.

Na biurku prezydenta znajduje się uchwalona przez parlament ustawa wdrażająca SAFE, czyli program unijnych pożyczek na szybkie inwestycje państw europejskich w obronność. W ramach programu Polska może otrzymać 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego. Karol Nawrocki ma czas do 20 marca na podjęcie decyzji w sprawie ustawy wdrażającej SAFE.

Wątpliwości wokół pożyczki SAFE

W ramach unijnego programu SAFE polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro. Są to jednak pieniądze z pożyczek. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Takie deklaracje nie zostały jednak nigdzie zapisane.

Celem SAFE jest jak najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu przede wszystkim w europejskim przemyśle. Polska opozycja ocenia, że na SAFE skorzystają głównie Niemcy.

Instrument SAFE zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.

