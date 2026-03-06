18-latek ścigany za transparent z hasłem skierowanym do kanclerza Niemiec

18-latek niósł transparent z hasłem: "MERZ LECK EIER" (Wyliż mi jaja, Merz – red.) podczas demonstracji studentów przeciwko wprowadzeniu obowiązkowej służby wojskowej, która w czwartek (5 marca) odbyła się w Berlinie.

Jak przekazał rzecznik policji, funkcjonariusze skonfiskowali transparent i wszczęli dochodzenie w związku z podejrzeniem zniesławienia osoby publicznej – podała agencja dpa.

Zgodnie z niemieckim kodeksem karnym, przepisy o zniesławieniu mają zastosowanie, gdy ktoś świadomie głosi lub rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat innej osoby, które mogą ją zdyskredytować lub poniżyć w oczach opinii publicznej.

Student z transparentem miał znieważyć niemieckiego kanclerza

O zdarzeniu poinformowała gazeta "Junge Welt", zamieszczając na swoim profilu w serwisie X zdjęcie 18-latka, który niósł obraźliwy transparent.

Policyjne śledztwo ws. wpisów o Merzu na Facebooku

Po niedawnej wizycie Merza w mieście Heilbronn na południu kraju, wszczęto śledztwo w sprawie kilku osób, których wpisy na Facebooku zamieszczone pod postem policji informującym o przybyciu kanclerza, miały go znieważać.

– Jeśli mamy wstępne podejrzenie popełnienia przestępstwa, to musimy zbadać sprawę – powiedział rzecznik policji, cytowany przez dpa.

