Ceny paliw na stacjach będą dalej rosły. Niepokojące prognozy

Jak wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex, choć od wybuchu wojny w Iranie mija tydzień, to jej skutki na rynku paliw odczuwamy już od początku najbliższego poniedziałku.

Skala podwyżek na rynku hurtowym w tak krótkim czasie, przy jednoczesnej zwiększonej sprzedaży, nie pozostawia właścicielom stacji miejsca na utrzymywanie cen na niezmienionym poziomie. Dlatego w skali tygodnia średnia cena diesla wzrosła aż o 1,01 zł/l, a benzyny Pb95 o 0,52 zł/l i jest to największy tygodniowy wzrost cen diesla od początku marca 2022 r., czyli od ataku Rosji na Ukrainę. Autogaz z kolei podrożał w skali tygodnia 0,19 zł/l do 2,97 zł/l.

Ceny paliw na stacjach nadal będą rosły. O ile?

Ze względu na dynamiczne wzrosty cen hurtowych nie wszystkie podwyżki z rynku hurtowego zostały przełożone na rynek detaliczny. Hurtowa cena diesla w Orlenie w okresie 27 lutego – 6 marca wzrosła o 1,37 zł/l netto, a benzyny Pb95 o 0,54 zł/l netto. Drugi tydzień marca przyniesie dalsze podwyżki średniego poziomu cen paliw na stacjach i, podobnie jak w tym tygodniu, najbardziej podrożeje diesel.

Średnie ceny paliw na dn. 5 marca br.:

Benzyna bezołowiowa 95: 6,25 zł/l (+52 gr/l);

Benzyna bezołowiowa 98: 6,93 zł/l (+45 gr/l);

Olej napędowy: 6,99 zł/l (+1,01 gr/l);

Autogaz: 2,97 zł/l (+19 gr/l).

Tak natomiast wygląda prognoza na okres 9-13 marca br.:

Pb95: 6,50 zł/l (+25 gr/l);

Pb98: 7,20 zł/l (+27 gr/l);

ON: 7,55 zł/l (+56 gr/l);

LPG: 3,19 zł/l (+22 gr/l).

Ceny ropy szybują po ataku na Iran

Przez Cieśninę Ormuz od kilku dni nie przepływają tankowce z ropą naftową, produktami naftowymi i gazem LNG. Przypomnijmy, że Cieśniną Ormuz z regionu Zatoki Perskiej przepływa w normalnych warunkach rynkowych około 15 mln bbl/d ropy naftowej i 5-6 mln bbl/d produktów naftowych, co stanowi około 27 proc. ogólnoświatowego morskiego handlu ropą i paliwami oraz blisko 20 proc. przerabianej przez światowe rafinerie ropy naftowej.

USA zdecydowały o zawieszeniu na 30 dni (do 4 kwietnia) sankcji na rosyjską ropę naftową załadowaną do dnia 5 marca na tankowce, która miały trafić do Indii. Indie zmniejszyły w lutym import rosyjskiej ropy naftowej ponad o 40 proc. w skali miesiąca do około 0,5 mln bbl/d, co stanowiło niecałe 30 proc. wolumenu importowanego z Rosji przez Indie w 2025 r. Indie z regionu Bliskiego Wschodu (przez Cieśninę Ormuz) importują około 40 proc. ropy naftowej. Dodatkowo Departament Skarbu USA rozważa interwencje na rynku kontraktów terminowych na ropę naftową.

Czytaj też:

Ceny paliwa wystrzeliły. Glapiński: Bez żadnej podstawyCzytaj też:

Ceny benzyny szybują w górę. Jak jest na stacji znanego muzyka?