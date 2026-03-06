Nowacka odwraca kota ogonem. "Proszę nie sprowadzać wszystkiego do pieniędzy"

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że minister edukacji Barbara Nowacka musi przeprosić prof. Wojciecha Roszkowskiego za swoje słowa na temat podręcznika do HiT. Polityk ma w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia wyroku opublikować przeprosiny na kanale Koalicji Obywatelskiej w serwisie YouTube. Musi także zapłacić prof. Roszkowskiemu 1,3 tys. zł tytułem kosztów procesu. Z kolei historyk musi z tego samego powodu zapłacić minister 10,8 tys. zł.

Sprawa ma związek z wypowiedzią Nowackiej na temat podręcznika "Historia i Teraźniejszość", którego autorem jest prof. Roszkowski. – Pamiętacie, co oni robili? Oni uczyli kłamstwa. Przypomnijcie sobie, że do szkół wprowadzili taki przedmiot – Historia i Teraźniejszość. Tam kłamstwo było na każdej stronie podręcznika. Oni uczyli tam, jak kłamać i manipulować – mówiła szefowa MEN podczas konwencji KO 12 października 2024 r.

Prof. Roszkowski uznał, że te słowa naruszają jego dobra osobiste. Domagał się odszkodowania w wysokości 1 tys. zł za każdą stronę podręcznika – łącznie 512 tys. zł. Jak relacjonowała Polska Agencja Prasowa, w trakcie procesu Nowacka przekonywała, że jej wypowiedź nie powinna być interpretowana dosłownie. Twierdziła, że sformułowanie "na każdej stronie" należy traktować w kategorii "licentia poetica" (łac. swoboda poetycka).

Nowacka nie ma zamiaru przepraszać?

"Porażka sądowa Wojciecha Roszkowskiego – żądał pół miliona złotych ode mnie za moją wypowiedź. Nie dość, że ich nie uzyskał to dodatkowo musi mi zapłacić 10 tys. zł kosztów sądowych. W sprawie ewentualnych moich przeprosin – składam apelację" – oświadczyła za pośrednictwem platformy X Barbara Nowacka.

"Rozstrzygnięcie jest jednoznaczne. Naruszyła Pani dobra osobiste Profesora. Zadośćuczynienie pieniężne jest rozstrzygnięciem fakultatywnym i sąd może, ale nie musi go zasądzać. Zasada jest prosta. To Pani przegrała i musi Pani przeprosić. Proszę nie sprowadzać wszystkiego do pieniędzy" – skomentował mec. Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris.

Na wpis Nowackiej zareagował także sam prof. Wojciech Roszkowski. "Szanowna Pani Minister życzę Pani więcej takich zwycięstw! P.S. Też będziemy składać apelację" – napisał.

Czytaj też:

