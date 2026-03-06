Pracownicy TVP otrzymają dodatek świąteczny? 2,5 tys. zł na Wielkanoc

Związkowcy argumentują swój wniosek m.in. brakiem podwyżek płac od 2023 roku oraz trudną sytuacją finansową zatrudnionych.

W piśmie do kierownictwa TVP, do którego dotarł "Press", przedstawiciele "Solidarności" podkreślili, że od początku trwania stanu likwidacji spółki sytuacja materialna pracowników nie uległa poprawie, a koszty utrzymania – w tym wydatki związane z okresem świątecznym – rosną.

Związkowcy: Pracodawca ma moralne zobowiązanie wobec załogi

"Wierzymy, że Pracodawca ma moralne zobowiązanie wobec załogi, a przyznanie świadczenia będzie sygnałem zrozumienia dla trudnej sytuacji materialnej wielu gospodarstw domowych naszych pracowników" – czytamy.



Biuro prasowe TVP poproszone o komentarz odpowiedziało, że "pracownicy będą dowiadywać się takich rzeczy z Telewizji Polskiej, a nie z publikacji w mediach".

Przed rokiem TVP wypłaciła pracownikom na Wielkanoc po 1,5 tys. zł

W poprzednich latach pracownicy Telewizji Polskiej otrzymywali niższe dodatki świąteczne. W 2025 roku było to 1,5 tys. zł brutto, a przed dwoma laty – 1,3 tys. zł.

Na koniec 2024 roku TVP zatrudniała 2919 pracowników etatowych, a średnie wynagrodzenie brutto w spółce wynosiło 12 tys. zł.

Czytaj też:

TVP w likwidacji pominęła Nawrockiego. Teraz może mieć problemy