Tajne/poufne

To sceneria 13-odcinkowego serialu pt. "Wojna zastępcza", który począwszy od niedzieli 8 marca będzie emitowany – zawsze od godz. 20.25 – na antenie telewizyjnej Jedynki.

Kwartet głównych postaci Artur, Zuza, Budyń oraz Gutek spotyka się podczas szkolenia w Kiejkutach. W tej mazurskiej miejscowości funkcjonuje najważniejsza w Polsce szkoła wywiadowcza.