Tusk podał liczbę. Tylu Polaków ewakuowano z Bliskiego Wschodu

W piątek po godz. 11:00 rozpoczęło się spotkanie zespołu koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie z udziałem szefa rządu.

Premier Donald Tusk poinformował w piątek, że od 1 marca ewakuowano z Bliskiego Wschodu ponad 2800 osób – jak mówił – „czy to liniami cywilnymi, czy przy pomocy naszych placówek konsularnych”.

Szef rządu dodał, że „bardzo dużo ludzi ciągle czeka na pomoc i informacje".

Donald Tusk zapewnił, że rząd pracuje również nad tym, by pomóc Polakom przebywającym „w dalekiej Azji”, którzy mieli wracać z przesiadką na Bliskim Wschodzie.

– Ale mam też dużo sygnałów, że nie wszędzie ludzie odpowiedzialni za informację, za bezpośredni kontakt działają tak, jak powinni. Dotyczy to naszych placówek, ale nie tylko. Bardzo proszę, żeby monitorować przez 24 godziny na dobę kto, jak pracuje – powiedział premier.

Z kolei Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zapewnił, że służba dyplomatyczno-konsularna pracuje „w trybie 24-godzinnym”.

– Codziennie zbiera się zespół zarządzania kryzysowego i praktycznie skończyliśmy już ewakuację z Izraela, Jordanii i Libanu – powiedział szef MSZ.

Radosław Sikorski dodał, że z Jordanie opuściło około 800 osób, a Izrael 360 osób.

Atak Izraela i USA na Iran

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

