"Niech nie liczą na pobłażliwość". Tusk grzmi na podwładnych

W piątek odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego w sprawie Bliskiego Wschodu. Jednym z głównych tematów dyskusji była ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Premier Donald Tusk podkreślił, że wszystkie służby muszą pozostawać w absolutnej gotowości do działania.

– Naprawdę niech nie liczą na pobłażliwość ci, co do których będziemy mieli pewność, że nie zdali egzaminu z jakiegoś niewyjaśnionego powodu. Wszyscy muszą absolutnie, to alert, muszą być w najwyższej gotowości i skoncentrowani tak, aby ta akcja przebiegła jak najsprawniej – powiedział szef rządu.

Tusk o ewakuacji Polaków

Premier przekazał także najnowsze informacje dotyczące akcji ewakuacyjnej. Wskazał, że wezmą w niej udział także rządowe Boeingi. Zaapelował również do służby dyplomatycznej o pełne zaangażowanie w pomoc Polakom.

– Mam też dużo sygnałów, że nie wszędzie ludzie odpowiedzialni za bezpośredni kontakt działają tak, jak powinni. Bardzo proszę, patrzę tutaj na premiera Sikorskiego, żeby monitorować przez 24 godziny na dobę, kto jak pracuje – powiedział Tusk. Premier szybko dodał, że "żaden kraj nie jest w stanie zapewnić wszystkim natychmiast pełnej obsługi z oczywistych względów".

Szef rządu powiedział również, że istnieje możliwość finansowego wsparcia w ewakuacji ze strony Unii Europejskiej. Konieczne jest jednak spełnienie określonego warunku.

– UE jest gotowa współfinansować naszą akcję ewakuacyjną w ramach mechanizmu europejskiego, jeśli na pokładzie naszych samolotów miejsce znajdą także inni obywatele UE. Oczywiście dla nas priorytetem są obywatele polscy, ale proszę elastycznie, inteligentnie korzystać z tego mechanizmu – wyjaśnił Tusk.

Przypomnijmy, że Polski Kontyngent Wojskowy Bliski Wschód, zgodnie z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego, uzyskał możliwość realizacji zadań do 31 marca 2026 r.

