Na kogo postawi Kaczyński? Morawiecki: Znam kandydata PiS na premiera

Były premier Mateusz Morawiecki zaprezentował w piątek raport "Powered by Poland". W wydarzeniu, oprócz wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, uczestniczyli również: Paulina Matysiak (poseł niezrzeszona, wcześniej partia Razem), Marcin Horała (poseł PiS), Maciej Wilk (prezes stowarzyszenia "TAK dla CPK") oraz Adam Czarnecki (przewodniczący rady koordynacyjnej stowarzyszenia "TAK dla CPK").

Podczas swojego wystąpienia Morawiecki przedstawił sześć postulatów gospodarczych, których realizacja – jego zdaniem – ma znacząco przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski. Wśród propozycji znalazło się: lepsze wykorzystanie polskich oszczędności, zwiększenie liczby zamówień publicznych, zrewidowanie polityki dotyczącej cen energii, radykalne przyspieszenie decyzji administracyjnych i sądowych, inwestowanie w produkty podwójnego zastosowania oraz prowadzenie nowej polityki dot. inwestowania i administracji publicznej.

Morawiecki: Znam kandydata PiS na premiera

Morawiecki był pytany przez dziennikarzy, czy pojawi się w sobotę w Krakowie na konwencji, podczas której Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje swojego kandydata na premiera. Został przy tym także zapytany o to, "czy będzie jedność w partii". – Jedność będzie na pewno, to mogę zagwarantować. Jesteśmy skoncentrowani na jednym celu – odparł były premier.

– Mam takie plany, żeby być w Krakowie – podkreślił wiceprezes PiS. Przyznał również, że zna już nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych, które – zgodnie z kalendarzem wyborczym – odbędą się jesienią 2027 r. – Natomiast najlepsze filmy to takie, które trzymają w napięciu do samego końca – stwierdził. – Będę wspierał naszego kandydata – zapewnił Morawiecki.

Już w sobotę konwencja PiS w Krakowie

Prawo i Sprawiedliwość ogłosi kandydata na premiera podczas sobotniej konwencji, która odbędzie się w krakowskiej hali Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". To tam w listopadzie 2024 r. przedstawiono kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Odkąd prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział taki ruch, w mediach nie ustają spekulacje na temat tego, kto zostanie wskazany jako kandydat na przyszłego szefa rządu. Według najnowszych doniesień RMF FM, w grze miały pozostać dwa nazwiska. Chodzi o prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego oraz prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.

Czytaj też:

Lisicki: W PiS ucieczka od walki frakcji. Ziemkiewicz: Tusk liczy, że zgarnie całą pulęCzytaj też:

Kto kandydatem PiS na premiera? Ważny polityk zdradził szczegóły