Czarnek o ruchu Morawieckiego: Znów niepotrzebnie wprowadza zamieszanie

W najbliższy piątek (6 marca) o godz. 10:30 odbędzie się konferencja, na której Mateusz Morawiecki zaprezentuje raport "Powered by Poland". Były premier podkreślił, że jest to jego strategia "budowy silnej, polskiej gospodarki". Wydarzenie odbędzie się w Central Point przy ulicy Marszałkowskiej 107 w Warszawie.

Oprócz wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, w spotkaniu udział wezmą: poseł niezrzeszona Paulina Matysiak, poseł PiS Marcin Horała, prezes Stowarzyszenia "TAK dla CPK" Maciej Wilk oraz przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia "TAK dla CPK" Adam Czarnecki.

Morawiecki organizuje konferencję. Czarnek nie kryje zaskoczenia

– To zaskakujące, zwłaszcza że o tym przedsięwzięciu – znakomitym, czekam na to przedsięwzięcie – dowiedzieliśmy się wczoraj, podczas gdy o sobotniej konwencji PiS dowiedzieliśmy się, zdaje się, 2-3 dni temu. Można było to zrobić na przykład w przyszłym tygodniu – skomentował na antenie Radia Zet poseł i wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

– Dlaczego Mateusz Morawiecki organizuje tę konferencję w piątek? Trzeba zapytać Mateusza Morawieckiego. Dla mnie jest to dziwne i niepotrzebnie znów wprowadza zamieszanie – ocenił były minister edukacji i nauki.

Nieoczekiwany kandydat PiS na premiera

Prawo i Sprawiedliwość ogłosi w sobotę (7 marca) kandydata na premiera. Wydarzenie odbędzie się w hali "Sokół" w Krakowie, gdzie w 2024 r. przedstawiono Karola Nawrockiego jako obywatelskiego kandydata na prezydenta.

W najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" pisaliśmy, że prezes PiS Jarosław Kaczyński może wskazać jako kandydata na premiera Lucjusza Nadbereżnego, prezydenta Stalowej Woli. "Co ciekawe, podobno ta kandydatura pogodziła zwaśnione frakcje w PiS, którym Nadbereżny nie przeszkadza, gdyż go lekceważą: młody, bez frakcji, mało znany. Przypominamy, że Karola Nawrockiego też wielu z początku lekceważyło. Z podobnych powodów" – wskazali Piotr Gociek i Cezary Gmyz.

