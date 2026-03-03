Morawiecki kpi z Trzaskowskiego. "Przypomniał dlaczego głosowali na Nawrockiego"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski gościł w podcaście Żurnalisty, gdzie m.in. wrócił pamięcią do kampanii prezydenckiej. – To brzmi absurdalnie, ale zastanawiałem się, czy więcej krzywdy nie wyrządzili panu koalicjanci niż Karol Nawrocki? – zapytał prowadzący.

– Pewnie tak było w dużej mierze. W takiej rzeczywistości żyjemy. Mamy pewnego rodzaju współzawodnictwo pomiędzy wszystkimi i często tak jest, że po prostu wszyscy się skupiają w swojej krytyce na tym, kto jest najsilniejszy. Do tego mieliśmy bardzo mocny instynkt antyrządowy czy antyestablishmentowy. I to wszystko po prostu zagrało swoją rolę – powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej w ostatnich wyborach prezydenckich.

Trzaskowski: Mógłbym być cztery razy bardziej błyskotliwy. Tylko po co mi to?

– Niektórzy mówili: "zrezygnuj z funkcji wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej i możesz wtedy krytykować rząd". Ale wydawało mi się, że trzeba mieć jakąś wiarygodność. (...) Wyglądałoby to dosyć groteskowo, gdybym atakował od rana do nocy rząd – mówił Trzaskowski.

– Rząd mógł zrobić większą robotę przed tymi wyborami prezydenckimi i lepiej komunikować swoje dokonania, to na pewno. Natomiast było jak było. Mogłem się nie raz odwinąć swoim koalicjantom, prawda? Tylko po co? Nawet dzisiaj mam takie poczucie, że mógłbym opowiadać, jak to mi utrudnili kampanię wyborczą. Tylko co mi to da? Wylewanie pewnego rodzaju frustracji? Po co? – pytał.

– Mógłbym być cztery razy bardziej błyskotliwy na Twitterze i wsadzić szpilę w oko, że o Jezu. I pewnie by część wyborców powiedziała: "super, ale inteligentny". I w dzienniku by zaczynano od cytowania mojego tweeta. Tylko po co mi to? Ja jestem w polityce, żeby robić poważne rzeczy – stwierdził prezydent Warszawy.

Morawiecki kpi z wywiadu Trzaskowskiego

Wywiad Trzaskowskiego jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych. "Rafał Trzaskowski po dłuższym okresie milczenia postanowił udzielić wywiadu... i przypomniał wszystkim dlaczego w czerwcu 2025 roku głosowali na Karola Nawrockiego" – napisał na platformie X Mateusz Morawiecki, były premier, a obecnie poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

