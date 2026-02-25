Morawiecki zdecyduje się na "opcję atomową"? Polacy zabrali głos

"Czy pana/pani zdaniem Mateusz Morawiecki zdecyduje się ostatecznie na odejście z Prawa i Sprawiedliwości i założenie własnej partii politycznej?" – zapytali ankieterzy w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

W taki scenariusz nie wierzy 45 proc. respondentów, z czego 34,6 proc. "raczej", a 10,4 proc. – "zdecydowanie". 28 proc. badanych uważa, że Morawiecki zdecyduje się na odejście z PiS (4,6 proc. "zdecydowanie tak"; 23,4 proc. "raczej tak"). Aż 27 proc. pytanych nie potrafi jednoznacznie ocenić politycznej przyszłości byłego premiera i obecnego wiceprezesa PiS.

Wśród zwolenników obozu rządzącego (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, PSL, Polska 2050) 44 proc. ankietowanych uważa, że Morawiecki założy własną partię, a przeciwnego zdania jest 29 proc. badanych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda po drugiej stronie politycznej barykady. Aż 56 proc. wyborców ugrupowań opozycyjnych (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej) uważa, że Morawiecki nie opuści PiS. Przeciwnego zdania jest 20 proc. pytanych w tej grupie. W grupie wyborców niezdecydowanych przeważa sceptycyzm – trochę ponad połowa badanych (51 proc.) nie wierzy w partię Morawieckiego. Tutaj uwagę zwraca jednak bardzo wysoki odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" – aż 34 proc.

Sondaż zrealizowano metodą CATI & CAWI w dniach 20-21 lutego 2026 r. na reprezentatywnej grupie 1000 osób.

Morawiecki: Nie ma takich pomysłów

W zeszłą sobotę, w czasie gdy PiS organizowało konwencję poświęconą obronności w Stalowej Woli, Mateusz Morawiecki odwiedził Słupsk. Tam, w auli Uniwersytetu Pomorskiego, odbyło się otwarte spotkanie z byłym premierem, posłem PiS Marcinem Horałą i europosłem Piotrem Müllerem.

Morawiecki odniósł się do sytuacji wewnętrznej w partii. – Chcę, żeby PiS wygrało samodzielnie, ale może być różnie. Dlatego nie zamykam drzwi ani na lewo, ani na prawo. Zalecałbym to wszystkim, którzy chcą odsunąć obecną złą ekipę od władzy. Zdolność koalicyjna jest ważna, zabrakło nam jej w 2023 r. – zaznaczył.

Zapewnił również, że "nie ma żadnych pomysłów wychodzenia z Prawa i Sprawiedliwości". – Chcemy budować silne skrzydło wewnątrz partii, przywiązane do konserwatywnych wartości, ale które też będzie stawiało bardzo mocno na rozwój gospodarki, nowe technologie i na to, co jest szansą dla Polski. Na tym się skupiamy – podkreślił.

Czytaj też:

Ujawniono wewnętrzną instrukcję PiS. Tego chce KaczyńskiCzytaj też:

Po zapowiedzi Kaczyńskiego w PiS zawrzało. Grożą buntem