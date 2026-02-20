Morawiecki: Ostatnie tygodnie pokazują dobitnie jedną rzecz

W ocenie byłego szefa rządu obecna koalicja pod wodzą Donalda Tuska zamiast zajmować się sprawami naprawdę istotnymi dla zwykłych ludzi, zajmuje się sobą.

Polityk wskazuje na trwające kłótnie, chaos oraz brak jakiejkolwiek wizji, którego według niego stały się już codziennością. Nie pomagają słabo "pudrowana przez kolejne puste akcje PR-owe pokroju Roku Przyspieszenia". Morawiecki pisze, że zamiast stabilnej władzy Polska ma obecnie konglomerat środowisk połączonych jednym celem – "jak najdłuższym podtrzymaniem władzy Donalda Tuska i umoczonych w niej koalicjantów".

Morawiecki: Czym zajmuje się Tusk?

"Największym od dłuższego czasu sporem jakim żył rząd nie był spór o katastrofalną sytuację w służbie zdrowia, sparaliżowane wobec zimy państwo czy o brzmienie jakiejkolwiek z ważnych dla Polaków ustaw. Nie – tym tematem, który tak rozgrzał koalicję było to, czy jedna z tworzących ją partii da się Donaldowi Tuskowi skonsumować od razu i bez stawiania oporów, czy jednak będzie ją trzeba rozbić od środka i zniszczyć przy pomocy "zaprzyjaźnionych" mediów. No i oczywiście kto zasiądzie w fotelu wicepremiera" – napisał Morawiecki, nawiązując do rozłamu w Polsce 2050.

"W tym samym czasie Donald Tusk zamiast chronić polskich pracowników przed rosnącym bezrobociem i masowymi zwolnieniami, skupia się na obronie jednego tylko miejsca pracy: umoczonego w rosyjskie powiązania Marszałka Sejmu" – kontynuuje swój wpis na X wiceprezes PiS.

Były premier: Przywrócimy państwo na właściwe tory

Morawiecki zadaje pytanie, jakie jego zdaniem muszą sobie zadać Polacy – czy stać nas obecnie na rząd nieudaczników ciągle zajmujących się tylko sobą?

Zdaniem byłego premiera osiem lat rządów PiS było "przewrotem kopernikańskim w polskiej polityce". "Pokazaliśmy jak może wyglądać władza, która dotrzymuje słowa danego wyborcom, władza, która dba o najsłabszych, w końcu władza, która ma wizję, ambicje i chce aby Polska każdego dnia wzrastała" – ocenił Morawiecki.

"Jest to dziedzictwo, którego nie możemy się wstydzić i jednocześnie obietnica, którą dajemy dziś Polakom: zmienimy ten fatalny rząd chaosu i przywrócimy państwo na właściwe tory!" – dodał.

