Morawiecki znów zwrócił się do Tuska. "Ty na lobbingu znasz się najlepiej"

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zabrał głos m.in. w sprawie programu SAFE. – Mówimy o setkach miliardów złotych dodatkowych kredytów na bardzo korzystnych zasadach, które mają służyć polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, polskiej obronie powietrznej – wskazał.

Szef rządu postanowił również zaatakować opozycję oraz głowę państwa – Chcę, żeby w takim konkretnym obrazie wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, Konfederacje obie i prezydent Nawrocki, niestety. Tylko dla samej Huty Stalowa Wola z programu SAFE wartość inwestycji przekroczy 20 mld zł. To jest prognoza nie moja, tylko Agencji Uzbrojenia – powiedział Tusk.

– Ten zamach na Stalową Wolę jest tym bardziej paskudny, bo – jak wiecie – w sobotę zamierzą tam zrobić swoje konwencje partyjne. My i tak znajdziemy sposób, nawet jak będą blokować, nawet jak będą wetować, żeby przynajmniej część tych środków uratować. Ale to będzie kosztowało czasu, niepotrzebnie pieniędzy, nerwów – stwierdził.

– Może wśród nich są lobbyści, którzy działają na rzecz innych państw czy innych firm. Tak to też czasami wygląda. Ale nie ma żadnego usprawiedliwienia – dodał.

Morawiecki do Tuska: Na lobbingu znasz się najlepiej

Do jego słów odniósł się Mateusz Morawiecki. "Kto jak kto Donaldzie, ale Ty na lobbingu na rzecz innych państw znasz się najlepiej. Najlepiej to pokazałeś wpuszczając za swoich pierwszych rządów do wspomnianej Huty Stalowa Wola Chińczyków. Szczęśliwie potem nastały nasze rządy i mogliśmy po Tobie posprzątać. Tym razem też posprzątamy" – oznajmił za pośrednictwem wpisu na platformie X.

twitter

W poniedziałek wiceprezes PiS zwrócił uwagę, że to za pierwszych rządów Tuska "ludzie w HSW pracowali na 4/5 etatu, a były momenty, że jednego dnia pracę traciło 1000 osób. Wszystko zmieniło się w 2015 roku, kiedy PiS wzięło odpowiedzialność za Polskę i uratowało HSW stawiając na ten zakład".

"Przez 8 lat ponad 16 mld zł w zamówieniach: Krab, Rak i Borsuk oraz wiele innych programów. Do tego decyzja o dokapitalizowaniu HSW kwotą 800 mln zł, dzięki czemu doszło do odzyskania od chińskiego podmiotu sprywatyzowanej przez PO części zakładu – to pozwoliło zwiększyć potencjał produkcji, zbudować nową halę i park przemysłowy. W efekcie HSW może produkować znacznie więcej" – przypomniał.

Czytaj też:

Sikorski komentuje słowa Kaczyńskiego. "Tu są potrzebne egzorcyzmy"Czytaj też:

Siemoniak reaguje na słowa Kaczyńskiego: Jeszcze kosmitami niech postraszy