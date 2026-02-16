Sikorski komentuje słowa Kaczyńskiego. "Tu są potrzebne egzorcyzmy"

Jednym z tematów poniedziałkowej konferencji prasowej prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego były kontrowersje wokół unijnego programu SAFE.

– Niemcy są ostatnim krajem w Europie, który powinien dążyć do przywództwa. Doprowadził do drugiej wojny światowej, a przedtem miał wielki udział w doprowadzeniu do pierwszej, nie rozliczył się, nie ukarał zbrodniarzy, nie wypłacił reparacji. To jest państwo postnazistowskie – powiedział lider PiS. – Takie państwo powinno siedzieć w kącie i przepraszać, że żyje, a nie próbować przewodzić – stwierdził.

– Polska niepodległość nie ma ceny i nawet gdybyśmy mieli nieco więcej zapłacić, to to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski niż to, co jest nam proponowane. Bo proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy – kontynuował Kaczyński.

– Unia Europejska jest dzisiaj pod decydującym wpływem Niemców i doskonale pani o tym wie, niech pani nie udaje, że pani o tym nie wie. Każdy Polak, który chce iść tą stroną, nawiązuje do takich tradycji, których wolałbym tutaj nie przypominać – zwrócił się szef PiS do dziennikarki TVN24 Mai Wójcikowskiej.

Sikorski o Kaczyńskim: Coś mu się odkleiło

– Tu już argumenty nie wystarczają, tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło – skomentował podczas swojej konferencji prasowej wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pytany przez dziennikarzy o słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

– Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem. Tak w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i członkiem naszej europejskiej rodziny – wskazał szef MSZ. Jego zdaniem Kaczyński "próbuje znowu szczuć na sąsiada, do którego trafia 1/4 naszego eksportu". – I bardzo się dziwię, że tak nienawidzi Unii Europejskiej, że nie potrafi przyznać, że Unia Europejska robi coś dobrego dla Polski – powiedział.

