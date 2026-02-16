"Prezydent powinien to zawetować". Starcie Kaczyńskiego z dziennikarką TVN24

Na konferencji prasowej w poniedziałek (16 lutego) Kaczyński był pytany m.in. o to, dlaczego jego posłowie głosowali w Sejmie przeciwko ustawie wdrażającej unijny program pożyczek na zbrojenia SAFE i jaką widzi alternatywę w tej sprawie.

– Alternatywa to jest normalne zaciąganie kredytu na zwykłych, komercyjnych zasadach, bez tych wszystkich ograniczeń – odparł.

Na uwagę, że taka pożyczka będzie droższa, prezes PiS odpowiedział pytaniem: – A ile jest warta polska niepodległość? Nawet gdyby to było 30 mld zł różnicy, to nie jest dzisiaj w skali Polski wielka suma – stwierdził.

– Polska niepodległość nie ma ceny i nawet gdybyśmy mieli nieco więcej zapłacić, to to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski niż to, co jest nam proponowane. Bo proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy – oświadczył.

Dziennikarka TVN24 kontra Kaczyński. "Niech pani nie udaje, że o tym nie wie"

– Unia Europejska jest dzisiaj pod decydującym wpływem Niemców i doskonale pani o tym wie, niech pani nie udaje, że pani o tym nie wie. Każdy Polak, który chce iść w tę stronę, nawiązuje do takich tradycji, których wolałbym tutaj nie przypominać – mówił prezes PiS w trakcie burzliwej wymiany zdań z dziennikarką TVN24 Mają Wójcikowską.

Pytany, co w sprawie SAFE powinien zrobić prezydent Karol Nawrocki, Kaczyński odparł, że "zawetować". – Ale to jest decyzja prezydenta, nie moja – zaznaczył.

Pożyczka SAFE. Czy będzie weto prezydenta?

Z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że głowa państwa może tej ustawy nie podpisać. Nawrocki uzależnia swoje poparcie od usunięcia – jego zdaniem – poważnych luk systemowych, przede wszystkim braku wzmocnionego mechanizmu kontroli antykorupcyjnej adekwatnego do skali środków i tempa zakupów, a także od ujawnienia pełnej listy 139 projektów przewidzianych do realizacji w ramach SAFE.

Sejm uchwalił w piątek (14 lutego) ustawę umożliwiającą powołanie specjalnego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu SAFE. Mowa o prawie 44 mld euro, czyli ok. 180 mld zł.

