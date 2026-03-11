Symboliczna zmiana u boku prezesa. Czarnek za Terleckiego

W sobotę ogłoszono, że Przemysław Czarnek będzie kandydatem PiS na premiera po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Czarnek szybko przeszedł do ofensywy. Udziela licznych wywiadów, a także krytykuje rząd za rosnące ceny paliw. Czarnek jest obecnie wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, że były minister edukacji był rozważany jako kandydat tej partii na prezydenta, jednak ostatecznie zdecydowano się na Karola Nawrockiego.

O rosnącej pozycji Przemysława Czarnka może świadczyć to, że podczas środowego posiedzenia Sejmu, w ławach poselskich PiS doszło do znaczącej roszady. W pierwszym rzędzie jak zwykle zasiedli prezes partii Jarosław Kaczyński oraz szef klubu Mariusz Błaszczak. Zazwyczaj siedział z nimi Ryszard Terlecki, jednak tutaj nastąpiła zmiana – zamiast niego pojawił się właśnie kandydat na premiera. Terlecki usiadł dopiero w czwartym rzędzie, co oznacza, że były wicemarszałek Sejmu zmienił miejsce po wielu latach.

Fakt, że zmiana nie jest chwilowa, potwierdza to, iż nazwisko Czarnka pojawiło się obok prezesa PiS w najnowszym rozkładzie miejsc zajmowanych przez posłów na oficjalnej stronie Sejmu RP.

Czarnek w nowym spocie PiS: Polska jest własnością Polaków

We wtorek na profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X pojawił się nowy spot wraz z podpisem: "Przebudzenie. Czas na głos Polaków!". W materiale słyszymy fragmenty przemówień Przemysława Czarnka oraz Jarosława Kaczyńskiego.

– Polska prawdziwa to jest ta, która pracuje, która chroni nasze bezpieczeństwo, która ratuje życie. To jest Polska prawdziwa – mówił kandydat PiS na premiera. – Polskie życie publiczne zwykle wymaga kogoś, kto reprezentuje, jakby integruje to wszystko. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – wskazał z kolei Kaczyński.

Czarnek ostrzega Tuska ws. "planu B": Staną przed sądem