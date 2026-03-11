"Pożyczka SAFE procedowana nielegalnie". Wawer wskazuje przepisy Konstytucji

W środę rozpoczęło się 53. posiedzenie Sejmu X kadencji. Na początku obrad głos zabrał m.in. poseł Konfederacji Michał Wawer. Poseł złożył wniosek o odroczenie posiedzenia Sejmu "w celu zapoznania się przez rząd z Konstytucją". (Większość sejmowa odrzuciła wniosek).

Wawer: SAFE procedowana w sposób nielegalny

– Od wielu dni zajmujemy się unijnym programem SAFE, spekulacjami, czy zaproponowana przez rząd ustawa przejdzie, czy nie przejdzie. W tym całym galimatiasie umyka większy problem – tego, że cała unijna pożyczka SAFE jest procedowana w sposób nielegalny – powiedział Wawer.

– Unijne traktaty nie obejmują uprawnienia dla Unii Europejskiej do zaciągania tego typu pożyczek i należy ją traktować jako nowe porozumienie międzynarodowe. A nowe porozumienia międzynarodowe mają swoje przepisy konstytucyjne decydujące o tym, że powinny być ratyfikowane przez Sejm – powiedział poseł Ruchu Narodowego, przypominając o artykule 89 Konstytucji.

Artykuły 89 i 90 Konstytucji

Otóż wspomniany przepis ustawy zasadniczej w ustępie 1 stanowi, że "Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy" "znaczącego obciążenia państwa pod względem finansowym" – co ustawodawca wskazał w punkcie 4.

– Pożyczka na 180 miliardów to bez wątpienia jest znaczne obciążenie finansowe państwa – zwrócił uwagę Wawer i przywołał również artykuł 90 Konstytucji. Jest w nim mowa o tym, że „Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach”, przy czym wymaga to decyzji Sejmu większością 2/3 głosów.

Prezydent proponuje "polski Safe 0 procent"

We wtorek w Pałacu Prezydenckim premier minister obrony narodowej i finansów rozmawiali z prezydentem i prezesem NBP na temat "polskiego SAFE 0 procent" – będącego alternatywą dla objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE.

Jednocześnie do Sejmu trafił już projekt ustawy "polskiego Safe 0 procent". Zakłada on pozyskanie środków z zysku NBP bez naruszania rezerw NBP. Premier Donald Tusk podtrzymuje stanowisko, że należy zaciągnąć unijny kredyt w wysokości 44 miliardów euro (ok. 185 miliardów zł plus odsetki – ok. 180 miliardów). Kredyt ma być spłacany w euro przez maksymalnie 45 lat.

Większość sejmowa w ekspresowym tempie przyjęła w tym zakresie ustawę techniczną dot. unijnego SAFE. Ponieważ wzięcie pożyczki z Brukseli w takiej wysokości oznaczać będzie "znaczące obciążenie państwa pod względem finansowym", to zgodnie z art. 89 Konstytucji RP nie może być to dokonane bez zgody ustawowej i podpisu prezydenta RP.

