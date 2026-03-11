„Maryja. Matka Papieża” – nowy film o duchowej tajemnicy siły św. Jana Pawła II trafi do kin już w kwietniu

Produkcja przedstawia Maryję nie tylko jako adresatkę papieskiego zawołania „Totus Tuus”, lecz przede wszystkim jako Matkę i przewodniczkę obecnej w najważniejszych momentach życia Karola Wojtyły oraz w dramatycznych wydarzeniach XX wieku. Film ukazuje, że duchowa droga papieża wyrastała z głęboko zakorzenionej polskiej maryjności i wiary narodu zawierzającego swoje losy Matce Bożej.

Jak podkreśla reżyser Jan Sobierajski, mimo wielu filmów o papieżu Polaku wciąż brakowało obrazu pokazującego jego wyjątkową relację z Maryją: „Wszyscy wiemy, że Ojciec Święty miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, jednak ze zdumieniem odkryliśmy, że nikt dotąd nie nakręcił filmu ukazującego mistyczną relację św. Jana Pawła II z Maryją” – mówi Sobierajski. Dodaje, że celem filmu jest przypomnienie, „gdzie jest ratunek dla nas i dla świata”, szczególnie w kontekście współczesnych napięć i zagrożeń.

Zdjęcia do filmu realizowano w miejscach szczególnie związanych z duchową drogą Jana Pawła II. Ekipa pracowała m.in. w Fatimie, Watykanie, Rzymie i Mentorelli, a także w Polsce – w Gietrzwałdzie, Częstochowie, Wadowicach oraz w Ossowie, miejscu Bitwy Warszawskiej z 1920 r., nazywanej Cudem nad Wisłą. Według twórców właśnie w tych przestrzeniach „drogi Karola Wojtyły przecinały się z obecnością Maryi”. W filmie pojawiają się również eksperci, duchowni i świadkowie pontyfikatu papieża Polaka, wśród nich m.in. prof. Jan Żaryn, ks. Paweł Ptasznik, ks. Mateusz Szerszeń czy Wincenty Łaszewski.

Jednym z ważnych elementów filmu jest temat objawień fatimskich oraz ujawnionej przez Jana Pawła II III Tajemnicy Fatimskiej. Wątek ten odnosi się do duchowej walki toczącej się w świecie oraz do zagrożeń płynących ze strony Rosji, które papież interpretował w świetle przesłania z Fatimy.

Producent Andrzej Kocuba zaznacza, że film ma pomóc widzom odkryć sens maryjnego zawierzenia także we współczesnym świecie. „Udowadniamy, że z woli samego Boga Najświętsza Maryja Panna jest Matką każdego człowieka i najlepszym drogowskazem do nieba". Dodaje, że świadectwo życia Karola Wojtyły pokazuje, iż osobista relacja z Maryją może stać się drogą do świętości.

„Maryja. Matka Papieża” przypomina również o 70. rocznicy Ślubów Jasnogórskich, które są jednym z ważnych symboli polskiej maryjności. Twórcy przekonują, że przesłanie filmu ma wymiar zarówno duchowy, jak i społeczny – zachęca do refleksji nad rolą wiary, nadziei i odpowiedzialności za przyszłość. Jak mówi Sobierajski, poznanie tej relacji pozwala zrozumieć fenomen pontyfikatu papieża Polaka: „Odkrywamy tajemnicę siły św. Jana Pawła II – to Matka Boża była jego ostoją i nadzieją, prowadząc go prosto do Chrystusa”.

Premiera filmu odbędzie się 17 kwietnia 2026 roku. Twórcy i dystrybutorzy już dzisiaj zapraszają na pokazy przedpremierowe.