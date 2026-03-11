Nie tylko Orlen. Kolejne sieci paliwowe uruchamiają specjalne promocje

W ostatnich dniach ceny paliw na stacjach w Polsce poszły ostro w górę. Wszystko przez gwałtowny wzrost cen ropy na świecie związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie i problemami z transportem ropy w rejonie Cieśniny Ormuz po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

Orlen obniżył w środę (11 marca) hurtowe ceny paliw. Cena hurtowa benzyny Eurosuper 95 spadła w porównaniu z wtorkiem (10 marca) o 94 zł za metr sześcienny (m3), benzyna Super Plus 98 – o 102 zł za m3, oleju napędowego Ekodiesel – o 164 zł za m3, a oleju opałowego Ekoterm – o 152 zł za m3.

Wcześniej koncern poinformował, że od czwartku (12 marca) rusza specjalna promocja. Każdy kierowca korzystający z aplikacji Orlen Vitay przez kolejnych osiem weekendów (do 3 maja włącznie) będzie mógł kupić do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie obniżonej nawet o 35 gr. Warunkiem jest aktywacja kuponu oraz zakupy z oferty pozapaliwowej za przynajmniej 5 zł. W przypadku samego tankowania aktywacja kuponu obniży cenę każdego litra o 20 gr.

Kolejne sieci ruszają z promocjami

Promocje przygotowały również inne sieci w Polsce. Na stacjach BP Polska rabaty będą obowiązywać od 11 marca do 5 maja. W ramach oferty klienci mogą otrzymać rabat w wysokości 35 gr za litr na paliwa regularne – benzynę bezołowiową 95 oraz olej napędowy. Promocja nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków wstępnych – wystarczy aktywować kupon w aplikacji BPme, a rabat będzie naliczany automatycznie.

"Nowy kupon pojawia się co środę, a rabat można wykorzystać w dowolnym dniu tygodnia (nie tylko w weekendy). Promocja obejmuje maksymalnie 8 tankowań do 50 litrów każde. Promocje nie łączą się" – czytamy w komunikacie.

twitter

Shell prowadzi akcję "Paliwa premium w cenie paliw podstawowych", która potrwa do 25 czerwca. Codziennie w godz. 14:00-18:00 klienci mogą zatankować paliwo premium w cenie podstawowego.

Czytaj też:

Były wiceszef MAP uderza w Orlen. "Wykorzystał zawirowania, żeby złupić Polaków"