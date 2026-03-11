Sensacyjne doniesienia mediów. Możliwe największe w historii uwolnienie rezerw ropy

Powołując się na słowa urzędników "The Wall Street Journal" podaje, że planowana ilość ropy, która miałaby trafić na rynek, przekroczy 182 miliony baryłek. Jest to poziom odpowiadający wolumenowi, jaki państwa należące do Międzynarodowej Agencji Energetycznej skierowały na rynek w dwóch transzach w 2022 roku, krótko po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Amerykański dziennik informuje, że MAE zwołała nadzwyczajne spotkanie w tej sprawie, a ostateczna decyzja ma zostać podjęta jeszcze w środę. Kluczowy do zatwierdzenia planu jest brak sprzeciwu krajów członkowskich.

Do tej pory decyzję o wykorzystaniu strategicznych rezerw podejmowano jedynie pięć razy. Dwa z tych przypadków miały miejsce w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę w 2022 roku. Wcześniej rezerwy były uruchamiane w odpowiedzi na zakłócenia dostaw z Libii, po przejściu huraganu Katrina oraz w czasie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej.

Agencja Reutera wskazuje, że że rynki szybko zareagowały na informacje opublikowane przez "WSJ", co przełożyło się na spadek notowań.

Fatalna wiadomość dla gospodarki. Drożeje nie tylko ropa

Ceny ropy w lutym urosły o 5 proc. m/m, a od początku roku o 50 proc. (stan na 10 marca); w przypadku rynku aluminium szok podażowy może wpływać na dalsze umocnienie cen w kierunku 4000 USD/t, uważa zarządzający w Skarbiec Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Adam Czorniej.

Z kolei miedź utrzymała w lutym poziomy cen zbliżone do rekordowych. Rynek konsolidował się w wąskim przedziale 12 700-13 500 USD/t – stabilizacja cen przy historycznych szczytach stanowi dowód na siłę rynku.

