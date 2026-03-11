Prawie miliard dolarów dla polskiej spółki. Chilijczycy zwracają pieniądze

Dzięki istotnej poprawie efektywności operacyjnej oraz kosztowej Sierra Gorda nie tylko pokryła historyczne straty, lecz również kontynuuje proces spłacania zobowiązań na rzecz KGHM. W latach 2021-2025 Sierra Gorda zwróciła spółce blisko 1 mld USD, podkreślono.

Rozwój kopalni w Chile. Są powody do optymizmu

"Realizowane od kilku kwartałów działania optymalizacyjne przyczyniły się do systematycznego wzrostu znaczenia aktywów zagranicznych w wynikach finansowych grupy kapitałowej KGHM. Wycena udziału Grupy w inwestycji Sierra Gorda potwierdza jej dobrą kondycję biznesową i pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój nie tylko naszej chilijskiej kopalni, lecz również pozostałych aktywów zagranicznych. Aktywa zagraniczne stanowią ważny element struktury przychodowej Grupy KGHM, a ich dalszy rozwój wzmocni odporność Grupy na zawirowania rynkowe, tworząc jednocześnie dodatkową wartość dla akcjonariuszy" – powiedział prezes Remigiusz Paszkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Obecna dynamika wyników operacyjnych i finansowych naszego kluczowego aktywa zagranicznego stanowi solidny fundament jego dalszego rozwoju. Wraz z naszymi partnerami podchodzimy bardzo ambitnie do przyszłości Sierra Gorda, koncentrując się zarówno na dalszym wzroście efektywności operacyjnej i zdolności przychodowych, jak i wydłużeniu czasu życia kopalni" – dodała wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Anna Sobieraj-Kozakiewicz.

Po trzech kwartałach 2025 roku Sierra Gorda osiągnęła przychody na poziomie 1,48 mld USD oraz zysk netto 291 mln USD. KGHM jest właścicielem 55 proc. udziałów w Sierra Gorda SCM.

Na koniec roku 2025 Sierra Gorda pokryła całość poniesionych w przeszłości strat oraz zaistniały przesłanki wskazujące na istotną poprawę prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Pozwoliło to na sporządzenie nowej wyceny wartości inwestycji. Ustalona wartość godziwa stanowiła podstawę do ujęcia wartości inwestycji w Sierra Gorda w wysokości 504 mln USD.

KGHM poinformował również, że po przeprowadzeniu testów na utratę wartości, w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., przeprowadzone wyceny wskazały zasadność:

1) odwrócenia całości dokonanych w latach ubiegłych odpisów wartości udziałów w spółce holdingowej Future 1 Sp. z o.o., posiadającej bezpośrednio 100 proc. udziałów w KGHM International Ltd., w wysokości 599 mln zł,

2) dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. w wysokości 121 mln zł.

Co teraz zrobi KGHM?

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., przeprowadzone wyceny wskazały zasadność:

1) dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów krajowej spółki zależnej Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU w wysokości 24 mln zł,

2) dokonania odpisu aktualizującego wartość aktywów krajowej spółki zależnej PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. w wysokości 190 mln zł,

3) niedokonywania odpisu aktualizującego wartość aktywów krajowej spółki zależnej Centrozłom Wrocław,

4) wstępnego ustalenia wartości inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. w wysokości 504 mln USD (1 814 mln zł przeliczone wg kursu NBP na dzień 31 grudnia 2025 r.), wymieniono.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

