Górnicy dostaną pieniądze. Spółka ma nakaz

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) nakazała JSW dokonanie wypłaty pozostałej części nagrody z okazji "Dnia Górnika" oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 rok, podała spółka. JSW złożyła odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach.

Kwota barbórkowa do wypłaty

Jednocześnie zarząd przypomniał, że zgodnie z porozumieniem z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w JSW pozostała do wypłaty kwota nagrody barbórkowej wraz z ekwiwalentem barbórkowym za 2025 rok zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach w terminach: do 31 sierpnia 2026 roku oraz 3 grudnia 2026 roku.

Pod koniec listopada 2025 r. JSW poinformowała, że z uwagi na bardzo trudną sytuację płynnościową, podjęła decyzję o częściowej realizacji wypłaty nagrody z okazji "Dnia Górnika" oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 rok. Wypłata została zrealizowana 3 grudnia w wysokości 30 proc. należnych świadczeń.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

JSW podpisała aneks do umowy

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z instytucjami finansowymi wchodzącymi w skład konsorcjum aneks do umowy finansowania w formule sustainability-linked loan – podała spółka.

"Na mocy aneksu:

(a) będzie dozwolone zbycie akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz będzie dozwolone zbycie udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR) do ARP, przy czym zgoda na zbycie zostanie udzielona pod warunkiem zapłaty przez ARP zaliczki z tytułu nabycia JZR lub PBSz w łącznej kwocie 400 mln zł, która to zaliczka zostanie przeznaczona przez spółkę na działalność operacyjną, w tym zapłatę wynagrodzeń;

(b) będzie dozwolone ustanowienie przez spółkę zabezpieczenia (w postaci hipotek na nieruchomościach, zastawu cywilnego (zwykłego) i rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych) na majątku kopalni Borynia-Zofiówka, Ruch Borynia oraz przelewu na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących spółce z umów ubezpieczenia tego majątku na rzecz ARP na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot zaliczki. W razie wygaśnięcia wierzytelności o zwrot zaliczki i zwolnienia zabezpieczenia przez ARP, spółka powinna ustanowić zabezpieczenia na majątku tej kopalni na zabezpieczenie wierzytelności finansujących w terminie 35 dni roboczych od takiego zdarzenia, w przeciwnym wypadku będzie stanowiło to przypadek naruszenia umowy finansowania;

(c) będzie dozwolone ustanowienie zabezpieczenia (w postaci zastawu rejestrowego, zastawu cywilnego (zwykłego) na udziałach w JZR na rzecz ARP na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot zaliczki,

(d) zostaną odroczone raty spłat kredytu przypadające w marcu i czerwcu do 31 sierpnia 2026 r.;

(e) do 31 sierpnia 2026 r. zostanie zawieszony obowiązek realizacji celów powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (wynikających ze strategii środowiskowe); oraz

(f) zostanie wprowadzone zobowiązanie do:

(i) zawarcia do 15 kwietnia 2026 r. umów zabezpieczenia na podstawie których zostałyby ustanowione zabezpieczenia na zabezpieczenie wierzytelności finansujących na kopalni Budryk, w formie i treści akceptowalnej dla finansujących; oraz

(ii) zawarcia do 30 marca 2026 r. umów zastawów rejestrowych na udziałach/akcjach w spółkach CLPB, JSW Logistics oraz PGWiR na zabezpieczenie wierzytelności finansujących, w formie i treści akceptowalnej dla finansujących" – czytamy w komunikacie.

