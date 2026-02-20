Poważne kłopoty JSW. Zapadła decyzja

Porozumienie dotyczy ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Chodzi o okres od maja 2025 r. do października 2025 r. i rozłożenie należności objętych tymi umowami na raty – poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa.

"Należności zostaną rozłożone na 11 rat okresowego układu ratalnego, które przedstawiają się następująco:

a) 4 raty w miesięcznej wysokości po 10 mln zł, płatne od marca do czerwca 2026 r.

b) 6 rat w miesięcznej wysokości po 27 mln zł, płatne od lipca do grudnia 2026 r.

c) rata 11 płatna w styczniu 2027 r., będzie podlegała dalszej negocjacji" – czytamy w komunikacie.

Do rat zostanie doliczona opłata prolongacyjna.

Składki rozłożone na raty

"Spółka zamierza zawrzeć umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek w brzmieniu zaproponowanym przez ZUS" – czytamy dalej.

Wcześniej ZUS wyraził zgodę na rozłożenie na raty należności z tytułu składek za okres:

– 11.2025 r. w wysokości 70 proc. należności,

– za 12.2025 r. i kolejne okresy, tj. do 06.2026 r. w wysokości 50 proc. należności.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Śledztwo ws. związkowców z JSW

Tymczasem Prokuratura Okręgowa w Gliwicach prowadzi śledztwo dotyczące możliwych nieprawidłowości w działaniu organizacji związkowych w JSW.

Postępowanie obejmuje podejrzenia oszustwa, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz wyrządzenia Jastrzębskiej Spółce Węglowej szkody przekraczającej 16 mln zł. Śledztwo dotyczy okresu od 2016 do 2025 roku i jest obecnie na wstępnym etapie. Nikomu nie postawiono zarzutów.

Postępowanie koncentruje się na ustaleniu faktycznej liczby członków dwóch organizacji: Solidarności oraz Federacji Związków Zawodowych Górników JSW. Według śledczych liczba członków mogła być zawyżana, co mogło wpływać na liczbę działaczy oddelegowanych do pracy związkowej, a więc zwolnionych z obowiązków zawodowych przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia finansowanego przez spółkę.

