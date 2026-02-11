Zarząd JSW obniża sobie pensje. Wiadomo, ile zarabiali

Jak poinformowano w komunikacie, decyzja została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków zarządu.

"Wyraz solidarności z pracownikami"

Zgodnie z ostatnimi danymi spółki, miesięczne wynagrodzenie prezesa zarządu wynosi obecnie około 60 tys. zł brutto, a członka zarządu około 50 tys. zł brutto, bez uwzględnienia premii i składników zależnych od wyników. Spółka nie podała jednak, o ile dokładnie wynagrodzenia zostaną obniżone ani jakie będą nowe stawki po zmianach – poinformowano jedynie, że mają zostać dostosowane do aktualnej sytuacji finansowej firmy. W 2024 roku wynagrodzenia całego zarządu wyniosły łącznie 5,9 mln zł, natomiast rady nadzorczej – 926 tys. zł.

Spółka podkreśliła, że krok ten ma być wyrazem odpowiedzialności kierownictwa oraz solidarności z pracownikami, a także elementem szerszego planu stabilizacji finansowej przedsiębiorstwa. Obecnie zarząd funkcjonuje w czteroosobowym składzie, podczas gdy wcześniej liczył sześć osób.

JSW, będąca największym producentem węgla koksującego w Unii Europejskiej, od miesięcy zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Na sytuację spółki wpływają przede wszystkim utrzymujące się niskie ceny węgla koksowego i koksu oraz pogorszenie koniunktury w europejskim sektorze hutniczym – kluczowym dla odbioru produkowanego surowca. Po trzech kwartałach 2025 roku grupa odnotowała 2,9 mld zł straty netto. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie około 7 mld zł, natomiast strata EBITDA osiągnęła poziom 1,4 mld zł.

Referendum w sprawie porozumienia

W czwartek wśród pracowników JSW ma odbyć się referendum dotyczące zgody na wynegocjowane porozumienie przewidujące zawieszenie części świadczeń pracowniczych. W przypadku odrzucenia propozycji spółka może stanąć przed koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji ustawowej.

Projekt porozumienia zakłada m.in. zawieszenie prawa do 14. pensji w 2026 roku, przesunięcie wypłaty 14. pensji za 2025 rok na 2027 rok, rozłożenie na raty nagrody barbórkowej wraz z ekwiwalentem za lata 2025–2027, a także zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń pracowniczych.

