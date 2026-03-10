Orlen odkrył nowe zasoby. Spółka ujawnia plany

Prospekt, nazwany Frida Kahlo, zawiera zasoby szacowane na 7,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Koncern planuje rozpocząć ich eksploatację jeszcze w I połowie 2026 roku, a gaz ze złoża popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Odkrycie Frida Kahlo znajduje się na obszarze Sleipner – jednym z hubów wydobywczych Orlenu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Odwiert, którym zidentyfikowano nowe zasoby, został przeprowadzony z platformy produkcyjnej Sleipner B. Dzięki temu nie ma potrzeby budowy dodatkowej infrastruktury, aby uruchomić wydobycie ze złoża.

Krótszy czas uruchomienia wydobycia

"Frida Kahlo pokazuje efektywność naszej działalności na Szelfie. Poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury nie tylko obniżamy koszty zagospodarowania nowych zasobów, ale dodatkowo skracamy czas potrzebny do uruchomienia wydobycia, a tym samym przyspieszamy zwrot inwestycji. W przypadku Fridy Kahlo tempo będzie wyjątkowe – złoże zacznie kontrybuować do wyniku Grupy Orlen już w kilka tygodni po odkryciu. Gaz ten popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe. To szczególnie istotne w czasie, gdy bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako stabilność dostaw surowca, staje się istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej" – powiedział członek zarządu Orlenu ds. wydobycia Wiesław Prugar, cytowany w komunikacie.

Łączne zasoby Fridy Kahlo zostały wstępnie oszacowane na 5,39,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE), w tym 450-810 mln m3 gazu. Orlen Upstream Norway posiada 24,41 proc. udziałów koncesji. Pozostałymi partnerami są Equinor (operator, 58,35 proc.) i Vår Energi (17,24 proc.).

Włączenie Frida Kahlo do produkcji pozwoli dodatkowo utrzymać efektywność wykorzystania infrastruktury wydobywczej obszaru Sleipner, który w 2025 r. odpowiadał za ok. 30 proc. całej produkcji Grupy Orlen w Norwegii. Jest ona kluczowa dla realizacji strategii Orlen2035, która zakłada, że do 2030 roku do Polski będzie trafiało 12 mld m3 gazu ziemnego rocznie ze złóż krajowych i zagranicznych należących do koncernu. W przypadku gazu wydobywanego na obszarze Sleipner trafia on do terminalu w Kårstø, a stamtąd poprzez gazociąg Europipe II i duński system przesyłowy – do gazociągu Baltic Pipe.

Drugi sukces poszukiwawczy Orlenu

Frida Kahlo to drugi sukces poszukiwawczy Orlenu na obszarze Sleipner w tym roku. W styczniu tego roku koncern odkrył tam złoże o nazwie Sissel, którego zasoby zostały oszacowane na 6,3-28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 0,6-2,7 mld m3 gazu. Orlen posiada 50 proc. udziałów w złożu, przypomniano.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

