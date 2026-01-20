Orlen odkrył nowe złoże gazu. Olbrzymie zasoby

Odkrycia dokonano na obszarze koncesji PL1137, zlokalizowanej w centralnej części Morza Północnego, 250 km na południowy zachód od Stavanger. Wiercenia poszukiwawcze rozpoczęły się w grudniu 2025 roku i zakończyły w ciągu 39 dni pomimo trudnych warunków pogodowych. Wykonany odwiert poszukiwawczy, o długości całkowitej 4359 metrów, natrafił na zasoby gazu ziemnego z domieszką kondensatu szacowane na 6,3-28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Odpowiedź na rekordowe zapotrzebowanie

"Sukces prac poszukiwawczych na złożu Sissel, z którego będziemy mogli pozyskać nawet miliard metrów sześciennych gazu, wzmacnia portfel naszych aktywów w Norwegii i stanowi kolejny krok w kierunku realizacji celów strategicznych Grupy Orlen. Norweski gaz ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnych dostaw dla naszych klientów. Dowodzi tego początek tego roku, kiedy odnotowaliśmy rekordowe zapotrzebowanie ze strony energetyki, firm oraz gospodarstw domowych – sięgające 100 mln metrów sześciennych w ciągu doby. W odpowiedzi zwiększyliśmy import surowca, również przez gazociąg Baltic Pipe, którym do Polski sprowadzamy gaz z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego" – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Złoże Sissel może być przyłączone do infrastruktury położonego pięć kilometrów na północ złoża Utgard za pomocą podwodnego rurociągu. Samo Utgard jest podłączone do kompleksu platform wybudowanych pierwotnie w celu eksploatacji złóż Sleipner Øst i Sleipner Vest. To jeden z hubów produkcyjnych Orlenu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, obejmujący, oprócz obu Sleipnerów oraz Utgard, złoża Gungne i Gina Krog. W 2025 r. wydobycie w rejonie Sleipner odpowiadało za ok. 30 proc. całkowitej produkcji Orlenu w Norwegii. W tym roku koncern planuje uruchomienie na tym obszarze kolejnego złoża o nazwie Eirin.

"Odkrycie Sissel potwierdza skuteczność naszej strategii poszukiwawczej, skoncentrowanej na obszarach w pobliżu już istniejącej infrastruktury wydobywczej. Nowo odkryte zasoby mogą być podłączone do już działających instalacji, co umożliwi ich szybkie zagospodarowanie i ograniczy koszt inwestycji. Jednocześnie, eksploatacja Sissel pozwoli zrekompensować naturalny spadek wydobycia ze złoża Utgard, tym samym przedłużając okres wykorzystania posiadanej przez nas infrastruktury. Dzięki takiemu podejściu dbamy o jak największą efektywność ekonomiczną i operacyjną obszaru upstream, jednocześnie zapewniając stabilne dostawy gazu do naszych odbiorców w Polsce i Europie Środkowej" – dodał członek zarządu Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar.

Co dalej ze złożem Sissel?

Udziałowcami koncesji PL1137 są w równych częściach Orlen Upstream Norway i Equinor, który jest operatorem. Orlen nabył udziały w koncesji dzięki zrealizowanemu w 2024 r. przejęciu spółki KUFPEC Norway.

Potencjalne zagospodarowanie złoża Sissel uzależnione jest od wspólnej decyzji partnerów koncesyjnych, podjętej na podstawie wyników analiz ekonomicznych, technicznych i operacyjnych projektu, zastrzeżono.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Nowe złoże gazu w Polsce. Rusza wydobycie

Wielkie zakupy Orlenu. Kupił udziały w kolejnych złożach