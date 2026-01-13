Ofensywa Orlenu w Norwegii. Propozycja z ministerstwa

Oferta jest efektem rozstrzygnięcia dorocznej rundy koncesyjnej APA 2025, w której firmy ubiegają się o przydział nowych obszarów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Orlen ocenia, że jedna z zaproponowanych koncesji może okazać się przełomem, otwierającym nowe perspektywy wydobycia gazu w Norwegii.

Wnioski o przydział udziałów

Podobnie jak w poprzednich latach, Orlen Upstream Norway złożył wnioski o przydział udziałów w obszarach znajdujących się w pobliżu już posiadanych aktywów. Taka strategia umożliwia wykorzystanie istniejącej infrastruktury do ewentualnego zagospodarowania nowych zasobów, co pozwala zmniejszyć koszt i czas inwestycji. Zaoferowane spółce koncesje znajdują się w sąsiedztwie złóż Skarv, Vilje, Yme oraz Yggdrasil, wymieniono w komunikacie.

Nie wszystkie zaoferowane Orlenowi koncesje mają charakter poszukiwawczy. Jedna z nich, położona w pobliżu złoża Skarv, obejmuje obszar, na którym już w 2000 roku odkryto duże niekonwencjonalne zasoby gazu ściśnionego (ang. tight gas), szacowane nawet na 140 mld m3. Odkryciu nadano nazwę Victoria. Poprzedni udziałowcy koncesji wycofali się z niej po wykonaniu odwiertu rozpoznawczego w 2009 r., wskazując na trudne warunki złożowe, a w efekcie – brak perspektywy uzyskania satysfakcjonującego poziomu produkcji przy wykorzystaniu dostępnych wówczas technologii wydobywczych. Orlen Upstream Norway, wspólnie z pozostałymi partnerami: Aker BP, Equinor i Harbour Energy, uznali jednak, że osiągnięcie opłacalnego poziomu produkcji jest obecnie możliwe, wyjaśniono.

"Postęp, jaki dokonał się w technologiach wydobywczych w ostatnich latach, pozwala nam myśleć o zagospodarowaniu zasobów, które do niedawna uchodziły za niedostępne. Złoże Victoria jest szczególnie atrakcyjne – to jedno z największych, do tej pory niezagospodarowanych, złóż gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jest to wymagające przedsięwzięcie, ale jego ewentualny sukces otworzy drogę do eksploatacji kolejnych niekonwencjonalnych złóż gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zaangażowanie w projekt Victoria zapewni Orlenowi dobrą pozycję do ubiegania się o udział w kolejnych przedsięwzięciach tego typu" – powiedział członek zarządu Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar, cytowany w komunikacie.

Taką ofertę otrzymał Orlen

Orlen Upstream Norway otrzymał propozycję objęcia 20 proc. udziałów w koncesji, na której znajduje się złoże Victoria. Operatorem będzie Aker BP.

W rundzie koncesyjnie APA 2025 Ministerstwo Energii rozdysponowało 57 koncesji. Oferta objęcia udziałów została skierowana do 19 firm. Formalny przydział koncesji nastąpi w marcu. Obecnie Orlen Upstream Norway posiada udziały w 94 koncesjach.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

