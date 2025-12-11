Orlen zbuduje pierwszy taki magazyn. Podano lokalizację

Orlen zbuduje magazyn energii o mocy 2 MW i pojemności 4 MWh, który powstanie przy bloku CCGT we Włocławku – podała spółka. Instalacja zostanie w przyszłym roku zintegrowana z działającą tam elektrownią fotowoltaiczną, znacząco podnosząc jej wydajność i opłacalność. Będzie to pierwszy przyzakładowy magazyn energii Orlenu i ważny element strategii rozwijania zero- i niskoemisyjnych źródeł zasilania.

– Konsekwentnie inwestujemy w odnawialne źródła energii, których moc zainstalowana zbliża się już do 2 GW. Aby w pełni wykorzystać potencjał OZE, ich rozwój musi iść w parze z budową nowoczesnych magazynów energii. To one zwiększą wydajność i zyskowność instalacji oraz wzmocnią efektywność pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, stając się kluczem do skutecznej transformacji energetycznej. Dlatego do 2035 roku planujemy osiągnąć 1,4 GW mocy w magazynach energii, co pozwoli zasilić nawet 300 tys. gospodarstw domowych przez całą dobę – powiedział prezes koncernu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Pierwszy taki magazyn energii

Magazyn energii we Włocławku wykorzysta technologię akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO), cechujących się długą żywotnością, stabilnością termiczną i wysokim bezpieczeństwem pracy. Baterie pozwalają na kilka tysięcy pełnych cykli ładowania, co znacząco obniża koszty eksploatacji i doskonale wpisuje się w potrzeby dynamicznie rozwijających się instalacji odnawialnych.

Zastosowanie tych baterii umożliwi gromadzenie energii w godzinach szczytowej produkcji oraz oddawanie jej do sieci w momentach niższego nasłonecznienia, wspierając tym samym bilansowanie systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo zintegrowany system zarządzania energią pozwala na aktywny udział w rynku energii oraz świadczenie usług elastyczności, takich jak rezerwa mocy czy stabilizacja napięcia i częstotliwości w sieci. To bezpośrednio przełoży się na wyższą rentowność inwestycji oraz bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej mocy przyłączeniowej farmy, jak podkreślono w komunikacie.

Orlen inwestuje

Orlen zakończył już etap przygotowań i uzyskał komplet wymaganych decyzji, w tym pozwolenie na budowę. Za realizację inwestycji odpowiada spółka Unimot Energia i Gaz. Równolegle koncern zakończył postępowanie na budowę magazynu energii w Terminalu Paliw w Ostrowie Wielkopolskim. Projekt został umieszczony na liście rekomendowanej do dofinansowania przez NFOŚiGW.

Grupa Orlen rozwija magazynowanie energii także poprzez należącą do niej Grupę Energa, która posiada już trzy magazyny – w Pucku, Bystrej i Czernikowie – oraz elektrownię szczytowo-pompową w Żydowie. Energa ubiega się ponadto o środki na 13 kolejnych projektów hybrydowych o mocy do 119 MW i pojemności do 467 MWh.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r., wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Nowy sklep Orlenu. Pierwsza taka inicjatywa w tym kraju