A może premier Morawiecki ma w tej sprawie jakiś pomysł?

Czy pamiętają państwo te polskie kamienie milowe, których "na pewno", "na 100 proc." nie wpisał do polskiego KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy (odbudowy, dodajmy, po wielu niedorzecznych decyzjach rządu w sprawie rzekomej pandemii COVID-19) premier Morawiecki – o czym solennie zapewnia i przypomina na każdym kroku?

No więc właśnie z tymi "na 100 proc." nie wpisanymi do polskiego KPO przez premiera Morawieckiego kamieniami milowymi, które przedarły się tam, jak się wydaje, całkowicie przypadkowo, w sposób zupełnie niezamierzony, niezaplanowany i w dodatku niezauważony przez zawsze uważnie pilnujących wszystkich zapisów trafiających do polskiego KPO polityków z rządu Morawieckiego – jest teraz niemały, a nawet całkiem spory problem.