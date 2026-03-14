Iran odgraża się Ukrainie. "Uzasadniony cel"

W ocenie władz w Teheranie ukraińskie terytorium może stać się "uzasadnionym celem" działań militarnych.

Chodzi o pomoc Izraelowi w przechwytywaniu dronów

Groźby pod adresem Ukrainy sformułował przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego irańskiego parlamentu Ebrahim Azizi. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie stwierdził, że wspieranie Izraela w zakresie technologii dronowych oznacza faktyczne przystąpienie Ukrainy do wojny. Polityk powołał się przy tym na artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych dotyczący prawa państwa do samoobrony.

Według irańskich władz przekazywanie Izraelowi systemów przechwytujących drony miałoby oznaczać, że Ukraina stała się stroną konfliktu. Teheran nie przedstawił jednak dowodów na to, że takie systemy zostały rzeczywiście przekazane izraelskiej armii.

Na wypowiedzi irańskiego polityka zareagowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Heorhij Tychyj określił je jako "absurdalne", podkreślając, że to Iran od lat wspiera rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. Teheran dostarcza Moskwie drony kamikadze oraz technologie wykorzystywane do ich produkcji, które następnie są używane w atakach na ukraińskie miasta i infrastrukturę.

Zełenski wysyła ludzi na Bliski Wschód

W ostatnich dniach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział również wysłanie na Bliski Wschód ukraińskich specjalistów zajmujących się zwalczaniem bezzałogowych statków powietrznych. Jak wyjaśnił, jest to odpowiedź na prośby Stanów Zjednoczonych oraz państw Zatoki Perskiej, które chcą skorzystać z doświadczeń Ukrainy zdobytych podczas obrony przed rosyjskimi atakami z użyciem irańskich dronów Shahed.

Napięcia wokół Iranu wpływają także na sytuację dyplomatyczną związaną z wojną na Ukrainie. Zaplanowane na początek marca trójstronne rozmowy pokojowe z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji zostały przełożone na wniosek Waszyngtonu. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, uwaga partnerów Kijowa koncentruje się obecnie na wydarzeniach na Bliskim Wschodzie.

