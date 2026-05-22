"Widział ktoś choćby tweeta Tuska?". Fala komentarzy po decyzji Trumpa

Prezydent USA wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja została podjęta "w związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski, Karola Nawrockiego". Ruch Waszyngtonu kończy toczące się od kilkunastu dni w Polsce dyskusje na temat obecności Amerykanów w naszym kraju. Przypomnijmy, że wcześniej Pentagon odwołał rotację 4 tysięcy żołnierzy do bazy w Polsce.

Fala komentarzy

Komentując decyzję Trumpa prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że nieustanie będzie stać na straży bezpieczeństwa Polek i Polaków. Wpis zamieszczony przez polskiego polityka nie był jedynym, który ukazał się po deklaracji Trumpa.

"Prezydent Trump @POTUS jest człowiekiem, który dotrzymuje słowa" – napisał ambasador USA w Polsce Tom Rose.

"Dzień dobry. Mijają kolejne godziny, a czy ktoś widział choćby tweeta @donaldtusk w związku z dodatkowym zaangażowaniem naszych sojuszników w umocnienie bezpieczeństwa na flance wschodniej? Myślicie, że się cieszy? – zapytał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Dodatkowe 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy przyjdzie do Polski. Ogromna praca i równie ogromny sukces wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo Ojczyzny. Szczególne ukłony za tytaniczną pracę: @KosiniakKamysz, @CTomczyk, @BogdanKlich i @SztabGenWP" – stwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Ucz się panie Donald Tusk. Tak się dba o bezpieczeństwo Polski. Zamiast pana pyskówek i nieprofesjonalnych ruchów Radosława Sikorskiego, które służyły chwilowemu poklaskowi brukselskich salonów, trzeba było budować relacje służące rozwijaniu długoterminowych i sprawdzonych sojuszy" – napisał europoseł PiS Piotr Müller.

"Do zmiany decyzji Donalda Trumpa by nie doszło, gdyby Polska nie wypracowała sobie w Waszyngtonie opinii modelowego sojusznika – takiego, który własne bezpieczeństwo traktuje poważnie. Bez tej reputacji nie byłoby w Stanach Zjednoczonych fali oburzenia, która zmusiła Biały Dom do zmiany kursu. I właśnie na tym warto się koncentrować – do czasu, gdy Trump znowu nas czymś zaskoczy" – twierdzi dziennikarz Polskiego Radia Marek Walkuski.

"Konsekwencja, cierpliwość, praca... To cechy szczególnie istotne w reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowej! Brawo @NawrockiKn @marcin_przydacz. Wg moich informacji istotną rolę w tej cierpliwej i konsekwentnej pracy odegrał także doradca Prezydenta Nikodem Rachoń. Brawo!" – napisał były szef MSW Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Jak ten Trump spoliczkował tego Tuska, jak on go publicznie poniżył. Pokazał całemu światu, że Tusk nie jest żadnym podmiotem i partnerem, co najwyżej może wykonywać polecenia. Jaki to jest wstyd dla Polaków taki Tusk. No luuudzie…" – uważa dziennikarz Sławomir Jastrzębowski.

"Prezydent Trump wyśle do Polski tysiące amerykańskich żołnierzy. «Na podstawie udanego wyboru obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego- ogłosił». O kurczę! A ja myślałem, że to Kosiniak, Sikorski i Tusk «podebrali» Ursuli!" – napisał poseł Paweł Kukiz.

"Tusk bierze 40 miliardów euro lichwiarskiej POŻYCZKI dla Niemców, a @prezydentpl przyjmuje 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Kto pilnuje Polski?" – pyta dziennikarz Wojciech Biedroń.

