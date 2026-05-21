Kolejna ważna wizyta państwowa w Chinach. "Wspólna przyszłość w nowej erze"

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif na zaproszenie premiera Państwa Środka Li Qianga złoży oficjalną wizytę w Pekinie 23–26 maja.

Rzecznik ministerstwa sprawa zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Guo Jiakun powiedział na konferencji prasowej, że wizyta szefa rządu z Islamabadu będzie okazją do ważnej wymiany zdań na wysokim szczeblu z okazji 75. rocznicy stosunków dyplomatycznych między Chinami a Pakistanem.

Premier Sharif leci do Chin

Guo powiedział, że podczas wizyty z Sharifem spotka się także przewodniczący Chin Xi Jinping. Przywódcy obu krajów będą rozmawiać na temat stosunków bilateralnych, wskazując kierunek ich rozwoju stosunków "w nowej sytuacji" – powiedział rzecznik. Guo dodał, że Sharif weźmie również udział w przyjęciu z okazji 75. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Pakistanem i odwiedzi prowincję Zhejiang.

Rzecznik powiedział, że Chiny i Pakistan są państwami zaprzyjaźnionymi i strategicznymi partnerami do współpracy. Stwierdził, że w ciągu ostatnich 75 lat stosunki chińsko-pakistańskie przetrwały wszelkie próby i pozostają bardzo silne, stanowiąc doskonały przykład stosunków międzypaństwowych. Mówił również o dobrych stosunkach gospodarczych między oboma krajami, a także skutecznej wspólnych interesów oraz dbałości o "pokój, stabilność i rozwój w regionie".

– Chiny liczą na to, że obie strony wykorzystają tę wizytę jako okazję do pielęgnowania tradycyjnej przyjaźni, pogłębienia wszechstronnej współpracy i wspólnego napisania nowego rozdziału w budowaniu bliższej wspólnoty chińsko-pakistańskiej, mającej wspólną przyszłość w nowej erze – oznajmił Guo, cytowany przez chińską agencję państwową Xinhua.

Pakistan – istotny gracz w Azji Południowej

Pakistan to po Indonezji drugie największe muzułmańskie państwo świata. W Indonezji żyje ok. 240 mln muzułmanów, a w Pakistanie ok. 230 milionów.

W ostatnim czasie dyplomaci z Pakistanu byli głównymi mediatorami w wojnie pomiędzy USA i Izraelem a Iranem. Strategicznie państwo to jest bliżej związane z Chinami, niż z USA, ale dba również o dobre relacje z Waszyngtonem. Bardzo napięte od dziesięcioleci pozostają natomiast stosunki Pakistanu z Indiami.

Wizyty Trumpa i Putina

W maju w Chinach wizyty państwowe na najwyższym szczeblu złożyli prezydenci Stanów Zjednoczonych – Donald Trump i Federacji Rosyjskiej – Władimir Putin.

Czytaj też:

Świat wielobiegunowy, interesy narodowe. Xi zabrał głos w PekinieCzytaj też:

Trump wraca z Pekinu. Stabilizacja bez przełomu