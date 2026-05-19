MSZ Chin zaprzecza doniesieniom ws. słów Xi do Trumpa o Putinie

Prezydent USA Donald Trump przebywał z wizytą w Pekinie w dniach 14-15 maja, gdzie spotkał się z prezydentem ChRL Xi Jinpingiem. Przywódcy rozmawiali m.in. o wojnie na Ukrainie oraz sytuacji międzynarodowej.

W trakcie spotkania Xi miał stwierdzić, że Putin może ostatecznie pożałować rozpoczęcia wojny na pełną skalę z Ukrainą, którą Rosja wywołała w lutym 2022 r.

Według źródeł "Financial Times", słowa Xi były znacznie bardziej stanowcze niż jego wcześniejsze wypowiedzi dotyczące konfliktu na Ukrainie.

Jedna z osób cytowanych przez gazetę podkreśliła, że podczas spotkań z byłym prezydentem USA Joe Bidenem Xi prowadził "szczere i bezpośrednie" rozmowy na temat Rosji i Ukrainy, jednak nigdy nie oceniał wprost działań Putina.

Doniesienia brytyjskiego dziennika zdementował podczas briefingu dla prasy rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Guo Jiakun. – Przeczą faktom i są czystą fikcją – oświadczył, cytowany we wtorek (19 maja) przez rosyjską agencję TASS.

Słowa Xi do Trumpa i propozycja walki z MTK. Kulisy szczytu w Pekinie

"Financial Times" podał również, że podczas wizyty w Pekinie Trump miał zaproponować Xi, by USA, Chiny i Rosja wspólnie przeciwstawiły się Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, argumentując, że interesy tych państw są w tej sprawie zbieżne.

Jak przypomina "FT", administracja Trumpa oskarżała wcześniej MTK o upolitycznienie, nadużywanie władzy, lekceważenie suwerenności narodowej Stanów Zjednoczonych i bezprawne rozszerzanie uprawnień sądowych.

Biały Dom nie skomentował doniesień dotyczących słów Xi o Putinie ani informacji o propozycji współpracy Stanów Zjednoczonych, Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej przeciwko MTK.

Na prośbę o komentarz nie odpowiedziała także chińska ambasada w Waszyngtonie.

We wtorek (19 maja) rozpocznie się dwudniowa wizyta Putina w Chinach.

