Wiadomo, ile terytorium Bliskiego Wschodu zajął Izrael od 2023 roku

Według "Financial Times", izraelska armia przejęła tereny w Strefie Gazy, południowym Libanie i Syrii. Łącznie odpowiada to ok. 5 proc. powierzchni Izraela w granicach z 1949 r.

Gazeta odnotowuje, że niemal połowa zajętych obszarów znajduje się w południowym Libanie, gdzie izraelskie siły utworzyły strefę bezpieczeństwa mającą powstrzymywać działania Hezbollahu. Pozostałe tereny to część Strefy Gazy i Syrii.

Według dziennika, izraelskie wojska kontrolują obecnie ponad połowę Strefy Gazy, tworząc dodatkowe strefy buforowe. "FT" zauważa, że w rezultacie ponad 2 mln mieszkańców Gazy zamieszkuje dziś zaledwie 40 proc. terytorium palestyńskiej enklawy sprzed wojny.

Dziennik ocenia, że nowa strategia wojskowa Izraela, mimo poparcia części środowisk ortodoksyjnych w kraju, przyczyniła się do znacznych zniszczeń oraz wzrostu napięć na Bliskim Wschodzie.

Wojna USA z Iranem i inwazja Izraela na Liban

Kolejna odsłona konfliktu to ataki Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, a także wkroczenie wojsk izraelskich do Libanu, gdzie według najnowszych danych zginęło już ponad 3 tys. osób.

Choć od 16 kwietnia między Izraelem a Hezbollahem obowiązuje zawieszenie broni, libańskie ministerstwo zdrowia codziennie informuje o nowych ofiarach śmiertelnych.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że popiera ogłoszone przez Donalda Trumpa zawieszenie broni między USA a Iranem, ale nie obejmuje ono działań wojennych w Libanie, (do którego izraelska armia wkroczyła na początku marca – red.), wymierzonych w proirański Hezbollah.

Prezydent USA poinformował w poniedziałek późnym wieczorem, że odwołał zaplanowany na wtorek atak na Iran. Trump wyjaśnił, że zrobił to na prośbę sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie: Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

