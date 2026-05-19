Niemcy wprowadzają zmiany w muzeum wysiedleń. Szykuje się konflikt z Polską?

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" opisuje plany zmian w przepisach, które mają doprowadzić do uniezależnienia fundacji "Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” od Niemieckiego Muzeum Historycznego, a de facto od wpływu ministra kultury. Zdaniem gazety, nowelizacja przepisów może doprowadzić do zmiany charakteru placówki, która będzie odtąd skupiała się wyłącznie na wypędzonych pod koniec II wojny światowej Niemcach. To zaś może doprowadzić do pogorszenia stosunków z sąsiadami m.in. z Polską czy Czechami.

Nowe przepisy utrudnią dialog z Polską?

Jak pisze autor tekstu, szczególną uwagę zwraca zmiana fragmentu ustawy dotyczącej fundacji, który odnosi się do celu jej funkcjonowania. W oryginale czytamy, że fundacja powinna "w duchu pojednania podtrzymywać pamięć i upamiętniać ucieczkę i wysiedlenie w XX wieku w kontekście historycznym II wojny światowej oraz nazistowskiej polityki ekspansji i eksterminacji oraz jej skutków". Nowelizacja przepisów po słowach "ucieczka i wysiedlenie” dodaje sformułowanie: "w szczególności Niemców”.

Obecne przepisy wpływają np. na kształt wystawy dotyczącej wypędzenia Niemców. Wydarzenie to jest bowiem wpisane w kontekst innych czystek etnicznych, deportacji i wysiedleń XX i XXI wieku. Jak dodaje autor artykułu, ta sytuacja od zawsze była solą w oku Związku Wypędzonych (BdV) i jego sojuszników we frakcji CDU/CSU.

"Dlatego chcą oni poddać nowego dyrektora fundacji silniejszej kontroli instytucjonalnej. Narzędziem tej kontroli jest rada fundacji. Dzięki nowej ustawie zostanie ona powiększona o jedno miejsce do 22 członków” – pisze dziennik.

Zmiany w tak delikatnym obszarze, jak kwestia winy i odpowiedzialności Niemców za zbrodnie dokonane podczas II wojny światowej oraz późniejszych wypędzeń m.in. z terenów Prus Wschodnich może, zdaniem "FAZ" doprowadzić do pogorszenia stosunków z Polską.

"Proces pojednania z Polską i Czechami jest daleki od zakończenia. Fundacja w Centrum Dokumentacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie mogłaby się do niego istotnie przyczynić, jednak przez nową ustawę może stać się tylko hamulcem" – czytamy.

