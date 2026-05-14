Jest dymisja po aferze wokół imprezy techno w Wilanowie

"Podjęłam decyzję o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce. Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. Obowiązki p.o. dyrektora powierzyłam dziś Piotrowi Górajcowi" – ogłosiła w serwisie X minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Wcześniej Paweł Jaskanis pytany przez dziennikarzy, czy zamierza podać się do dymisji, zdecydowanie zaprzeczał.

W sobotę 9 maja w Warszawie odbyła się impreza techno Circoloco, która wywołała ogromne kontrowersje ze względu na swoją lokalizację – w pobliżu Pałacu w Wilanowie oraz rezerwatu przyrody Marysin. W mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się zdjęcia przedstawiające zniszczony teren. Oburzenia nie kryła m.in. Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka grzmiała na urzędników, którzy zgodzili się na organizację tego wydarzenia, a także na celebrytów, którzy pokazywali w mediach społecznościowych "uśmiechnięte" zdjęcia z imprezy. Jednocześnie wskazuje się, że w normalnych warunkach za podeptanie trawnika grozi kara, a w przypadku imprezy nikt nie zwracał na to uwagi, ponieważ tańce odbyły się właśnie na trawnikach.

Ile zarobiło muzeum? Dyrektor ujawnia

"Zarobiliśmy 116 tys. zł netto z tytułu najmu. Dodajmy do tego w sumie do ok. 250 tys. zł – koszty rekultywacji trawników i naprawy kostki, która cały czas wyskakuje, bez względu na to, czy są imprezy, czy nie. To koszt producenta koncertu. Po zimie trawa była wszędzie dosyć zmaltretowana, a susza w ostatnich miesiącach naprawdę ją mocno dobiła" – mówił w środę w rozmowie z Wirtualną Polską Paweł Jaskanis.

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie twierdził, że podobne imprezy odbywają się na świecie i nie budzi to tak wielkiego oburzenia, jak w Polsce. "Utrzymanie trawników jest bardzo kosztowne. Chętnie bym pokazał panu nawet projekt odtworzenia dziedzińca barokowego po to, żeby uroczystości o charakterze państwowym albo też o charakterze kulturalnym, albo też o charakterze masowym, właśnie mogły się odbywać w tej przestrzeni. To jest naturalne miejsce dla tego typu działalności, oczywiście także zarobkowej. Wersal, Schönbrunn i inne rezydencje tego typu imprezy realizują. Wielkie królewskie rezydencje w Europie za swój cel misyjny mają również bowiem zainteresowanie osób, które nigdy by do nich nie przyszły" – podkreślał.