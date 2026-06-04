Pieniądze na projekt o Żydach są, na muzeum Wołynia nie ma. Burza w sieci

"Blisko 50 mln zł wesprze działania związane z ochroną, dokumentowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa Żydów w Polsce. Środki zostaną przeznaczone na realizację III edycji projektu 'Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe' – jednego z czterech projektów o znaczeniu strategicznym w ramach programu 'Kultura', finansowanego ze środków IV edycji Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2021–2028" – ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W środę 3 czerwca, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, odbył się briefing prasowy inaugurujący projekt z udziałem m.in. minister Marty Cienkowskiej.

Sama minister promuje projekt. Wyjaśnia, że "50 mln zł z Funduszy Norweskich i budżetu państwa trafi na realizację III edycji projektu 'Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe'. To inwestycja nie tylko w ochronę dziedzictwa i edukację historyczną, ale także w lokalne społeczności w całej Polsce". "Wiele śladów wielokulturowej historii naszego kraju znajduje się właśnie w mniejszych miejscowościach, gdzie pamięć wymaga dziś szczególnej troski i zaangażowania mieszkańców. Projekt będzie rozwijał nowoczesne działania edukacyjne i cyfrowe, wzmacniając kompetencje potrzebne do rozpoznawania dezinformacji i budowania świadomego społeczeństwa. To inwestycja w kulturę, pamięć i ludzi" – napisała Marta Cienkowska.

Opozycja oburzona na resort Cienkowskiej

Przekazanie tak dużej kwoty na projekt związany z Żydami oburzył polityków opozycji. Bartłomiej Pejo z Konfederacji zauważa: "Czyli zamiast na Muzeum Rzezi Wołyńskiej w Chełmie, wolicie dać na promowanie kultury narodu, który dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy. Jesteście otwarcie antypolskim rządem".

Poseł Dariusz Matecki z PiS również jest oburzony: "Zabraliście 180 milionów zł na Muzeum Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Zabraliście na Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie. A kolejne dziesiątki milionów przeznaczacie na Żydów. Jesteście antypolską bandą! A Fundusze Norweskie powinny iść tylko na infrastrukturę, a nie na ideologię".

Janusz Kowalski podkreśla: "Zabraliście 180 milionów zł na Muzeum Rzezi Wołyńskiej w Chełmie".